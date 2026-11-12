Cómo sigue la gira del papa León XIV en Perú: su agenda completa y las ciudades que visitará

Jueves 12 de noviembre: encuentros con obispos y jóvenes en Lima

La agenda de este jueves comenzó a las 9:30 con una reunión con los obispos de Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima.

A las 10:20, León XIV participará de la celebración de la Hora Media en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista, junto a sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y representantes de los equipos pastorales.

Luego, a las 11:30, se trasladará a la explanada frente a la Catedral para mantener un encuentro con integrantes de la sociedad civil, centrado en los desafíos y las perspectivas de futuro del pueblo peruano.

La jornada tendrá como actividad central la vigilia de oración con jóvenes y universitarios, prevista para las 18 en el Estadio Nacional de Lima. Finalmente, el pontífice compartirá una cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

Viernes 13 de noviembre: León XIV regresará a Chiclayo, donde lo recuerdan como el padre Roberto

El viernes será una de las jornadas más emotivas del viaje. El Papa viajará desde Lima hacia Chiclayo, la diócesis donde desarrolló una parte importante de su trayectoria religiosa y pastoral.

El vuelo está previsto para las 7:40 y su llegada a la ciudad será a las 9:10. A las 10:30, presidirá una misa multitudinaria en la explanada de las Pampas de Pimentel.

Más tarde, a las 12:40, realizará una visita privada a la capilla San Óscar A. Romero. Por la tarde, se reunirá con representantes de la Iglesia en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz y, posteriormente, tendrá un encuentro con integrantes de la comunidad universitaria en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

La jornada finalizará con una cena junto a sacerdotes de la diócesis de Chiclayo, con quienes compartió su labor pastoral durante los años que vivió en esa región.

Sábado 14 de noviembre: la coronación de la Virgen Inmaculada y una misa en Cajamarca

El sábado, la agenda comenzará a las 8 con el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María de Chiclayo.

Una hora más tarde, León XIV partirá en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba, en la región de Cajamarca. Allí llegará a las 9:50 y, a las 11, presidirá una celebración eucarística en la explanada de la localidad.

El regreso a Chiclayo está previsto para las primeras horas de la tarde. A las 17:30, participará de un encuentro de oración con la comunidad católica en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en el marco de la clausura del Año Jubilar dedicado a esta figura religiosa.

Domingo 15 de noviembre: el Papa visitará Cusco y la Amazonía peruana

El domingo será una de las jornadas con mayor despliegue territorial. León XIV partirá desde Chiclayo a las 7:50 rumbo a Cusco, donde llegará a las 10.

Su primera actividad será un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman, previsto para las 10:30. Luego, a las 11:45, rezará el Ángelus en la explanada frente a la Basílica Catedral de Cusco.

Después del mediodía, el pontífice continuará su recorrido hacia Pucallpa, en la región de Ucayali. Está previsto que llegue a las 14:30 y que, a las 15, mantenga un encuentro con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao, a orillas del río Ucayali.

La visita a la Amazonía concluirá con una misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, programada para las 16:45. Por la noche, regresará a Lima, donde llegará aproximadamente a las 20:20.

Lunes 16 de noviembre: misa de despedida y regreso a Roma