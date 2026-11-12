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León XIV borró el famoso mensaje de los dos Papas tras dejar Argentina: las teorías que circulan sobre su eliminación

El mensaje por la red X, en la cuenta Pontifex en castellano, se publicó cuando el Papa dejaba la Argentina. Hablaba del agradecimiento por la acogida en nuestro país a punto tal que, desde ahora, la Argentina tenía "dos Papas", por ser su país por adopción. Poco más tarde, el mensaje fue eliminado por completo.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
EL halagador mensaje final del Papa que duro apenas unos minutos en la cuenta oficial @pontifex.es y fue eliminado. (Foto: A24.com)

EL halagador mensaje final del Papa que duro apenas unos minutos en la cuenta oficial @pontifex.es y fue eliminado. (Foto: A24.com)

“Pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”. Fue el mensaje final del papa León XIV al dejar a la Argentina tras casi cuatro días en que marcó un episodio histórico. Sin embargo, ese contenido tan emocionante y halagador fue eliminado de las redes poco después. Eso disparó un sinnúmero de especulaciones.

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Este episodio totalmente inesperado alteró la comunicación oficial del Vaticano durante la visita del papa León XIV a la Argentina. En la despedida de la misa celebrada ayer en la Basílica de Luján, el Pontífice decidió omitir una frase de su discurso que había estado incluida en el texto preparado y distribuido previamente a los periodistas.

Sin embargo, el equipo de comunicación de la Santa Sede publicó inicialmente ese fragmento en las cuentas oficiales de @Pontifex_es y en el portal Vatican News, sin advertir que el Papa finalmente no lo había pronunciado.

La discrepancia fue detectada pocos minutos después y, según informó el sitio especializado Silere non possum, las autoridades del Dicasterio para la Comunicación, entre ellas Massimiliano Menichetti y Andrea Tornielli, ordenaron retirar las publicaciones de las redes sociales en todos los idiomas y corregir los titulares de las notas difundidas por los canales oficiales.

El mensaje permaneció publicado menos de diez minutos, pero el tiempo fue suficiente para que comenzara a circular y fuera reproducido por los medios de comunicación.

La eliminación de la frase alimentó distintas interpretaciones sobre los motivos de la decisión papal. Entre ellas, surgieron versiones sobre un posible arrepentimiento de León XIV o eventuales presiones diplomáticas para evitar una referencia que podía generar controversia.

Por ahora, el episodio deja una pregunta abierta: ¿fue una decisión deliberada del pontífice de modificar su mensaje en el último momento o simplemente una omisión que el equipo de comunicación del Vaticano no advirtió a tiempo?

“Pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas" (¿o no?)

El mensaje en @Pontifex.es fue un cierre especialemente emotivo a una visita histórica. Largamente esperada por los argentinos a quienes les quedó la frustación de que Francisco, el papa argentino, no regresara más a nuestro país. La organización de todos los eventos en Buenos Aires, Córdoba y Luján fue excelente, sorprendente. A eso se sumó la emoción de algunos testimonios - como en el Cottolengo Don Orione, en la cárcel de Devoto o el encuentro en la vigilia de la juventud.

León XIV impactó no sólo por su vitalidad a poco de atravesar una delicada operación. Sus palabras fueron medidas, sobrias, pero con una profundidad y un énfasis contundente. En las homilías y en los encuentros más "reservados".

Por eso, ese mensaje final era un digno y apropiado broche para su visita. Pero no duró más de diez minutos hasta que fue eliminado oficialmente por el equipo de comunicación vaticana. Allí estallaron las especulaciones. Y esa propia conducta de León XIV a la hora de comunicarse alimentó esta situación que merece una explicación oficial.

Un Papa que no improvisa. Ley&oacute; sus mensajes ante dirigentes, j&oacute;venes, en el Cottolengo Don Orione, en la c&aacute;rcel de Devoto y en las homil&iacute;as. un omisi&oacute;n en los discursos y un tuit borrado diez minutos m&aacute;s tarde de ser publicado provoc&oacute; una pol&eacute;mica inesperado. (Foto: A24.com)

Un Papa que no improvisa. Leyó sus mensajes ante dirigentes, jóvenes, en el Cottolengo Don Orione, en la cárcel de Devoto y en las homilías. un omisión en los discursos y un tuit borrado diez minutos más tarde de ser publicado provocó una polémica inesperado. (Foto: A24.com)

León XIV, un Papa que no improvisa

Habló en reiteradas oportunidades: en el Palacio Libertad, ante los obispos en la Catedral, ante líderes empresariales y del mundo del trabajo en la UCA, en el Cottolengo Don Orione, ante los jóvenes y en la cárcel de Devoto. Además de sus tres homilías.

Y la nota característica es que siempre leyó sus mensajes. Y no se corrió ni una línea, ni se hizo lugar para improvisaciones. Especialmente en las homilías, donde cualquier sacerdote tiene la potestad de expresar como crea conveniente el mensaje a transmitir a los fieles. Eso potenció esta duda que está planteada.

Los periodistas recibieron - como se hace habitualmente en cualquier evento importante - el texto de la homilía en Luján por anticipado. Es lo que permite informar al instante de lo que va sucediendo y lo que se dice. Allí estaba ese reconocimiento a una "nacionalidad por opción" que hace que la Argentina tenga "desde ahora, dos Papas".

Pero León XIV omitió esa frase en la lectura. Y si se la hubiese olvidado, no volvió sobre la lectura. Nunca la dijo y puede interpretarse que eso fue lo que decidió. Mientras el equipo de comunicación siguió otro camino.

El "error" de no escuchar las palabras del Papa

La mecánica del "error" debe haber sido así: el texto de la homilía tenía esa referencia a los "dos Papas". Por lo tanto, el equipo que alimenta la cuenta @Pontifex, la tomó para publicarla a modo de cierre de la histórica visita. Pero no repararon que el Pontífice la omitió. Se publicó el tuit y en 10 minutos se advirtió el desfasaje. Para cuando se lo retiró de las redes, ya fue tarde. Fue capturado y difundido por los medios.

El Papa es estadounidense y también tiene la nacionalidad peruana. "Agradecido por haber vuelto a mi casa”, dijo anoche desde un balcón en la nunciatura de Lima. Por eso tenía un especial sentido emocional que hablara de "dos Papas", uno por opción.

Y de nuevo, como este Pontífice no improvisa, que no lo haya dicho él personalmente, es lo que desconcierta. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué se borró tan rápido el mensaje en @pontifex.es?

Es el misterio y la duda que quedan de tres jornadas y media tan brillantes como históricas. Por la potencia de su mensaje a los argentinos y porque luego de 500 días de pontificado, revalorizó la figura de León XIV en el mundo. Por todas estas circunstancias, es necesario saber exactamente qué paso.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Mensaje papal: El Papa León XIV publicó un mensaje de agradecimiento tras dejar Argentina, refiriéndose a "dos Papas".
  • Eliminación sorpresiva: El mensaje fue borrado de las redes sociales oficiales del Vaticano minutos después de su publicación, generando especulaciones.
  • Controversia y teorías: La rápida eliminación del posteo desató diversas teorías, incluyendo arrepentimiento o presiones diplomáticas no especificadas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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