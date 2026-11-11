Irán declaró "organizaciones terroristas" a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas y lanzó una advertencia al Gobierno

Un detalle significativo es que la declaración alcanza específicamente a la Armada y a la Fuerza Aérea Argentina, pero no incluye al Ejército, que no fue mencionado en el comunicado difundido por Teherán.

Por qué Irán declaró terroristas a dos fuerzas militares argentinas

El origen de esta nueva controversia se remonta a abril, cuando el Gobierno argentino resolvió incorporar a la Guardia Revolucionaria Islámica a su listado de organizaciones terroristas.

La decisión se produjo en un contexto de creciente presión internacional impulsada por la administración del presidente estadounidense Donald Trump, que promovió entre sus aliados una postura más dura frente a las estructuras militares y de seguridad vinculadas al régimen iraní.

Para la Argentina, uno de los principales fundamentos de aquella resolución fue la relación de la Guardia Revolucionaria con Hezbolá, la organización libanesa señalada por la Justicia argentina en la investigación del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

La inclusión de la Guardia Revolucionaria en el registro argentino representó un endurecimiento de la posición diplomática frente a Irán, país al que las autoridades judiciales argentinas vinculan con la planificación del ataque terrorista de 1994.

Con su nueva declaración, Teherán busca responder políticamente a aquella decisión y trasladar la confrontación al terreno de las Fuerzas Armadas argentinas.

https://t.co/ds0Jx5mXIm — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 1, 2026

El atentado a la AMIA, el antecedente que mantiene enfrentados a la Argentina e Irán

La relación entre ambos países permanece atravesada por uno de los episodios más graves de la historia argentina: el atentado contra la sede de la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires.

El ataque dejó 85 muertos y más de 300 heridos, además de provocar una profunda conmoción social y abrir una investigación judicial que continúa siendo central en la relación diplomática con Irán.

La Justicia argentina atribuyó responsabilidades a funcionarios iraníes y a integrantes de Hezbolá por su presunta participación en la planificación y ejecución del atentado.

Desde entonces, la exigencia de justicia y el reclamo de cooperación internacional se convirtieron en puntos fundamentales de la política exterior argentina hacia Teherán.

Qué es la Guardia Revolucionaria de Irán y por qué tiene tanto poder

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica es una de las instituciones militares y políticas más influyentes de Irán. Creada después de la Revolución Islámica de 1979, su principal misión es proteger el sistema político y religioso establecido tras la caída de la monarquía.

A diferencia de las Fuerzas Armadas convencionales iraníes, la Guardia Revolucionaria responde directamente a la máxima autoridad del régimen y desempeña funciones que exceden ampliamente las tareas militares.

Su influencia alcanza áreas estratégicas de la economía, la seguridad interna y la política exterior. Además, cuenta con estructuras especializadas en operaciones fuera del territorio iraní y mantiene vínculos con organizaciones armadas de distintos países de Medio Oriente.

Por estas razones, su designación como organización terrorista por parte de otros gobiernos tiene un fuerte impacto político y diplomático.