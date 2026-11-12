Murió Jorge Juan Montejo, el recordado "Paolo el Rockero": el doloroso final del humorista que marcó una época

Con su particular estilo, sus gestos exagerados y una forma de interpretar que combinaba la imitación con el humor absurdo, logró ganarse el cariño del público y convertirse en una figura reconocida de la televisión.

Quién era Jorge Juan Montejo, el actor que hizo famoso a “Paolo el Rockero”

Jorge Juan Montejo desarrolló una extensa trayectoria como actor, humorista e imitador, aunque su mayor reconocimiento llegó de la mano de “Paolo el Rockero”, un personaje que se convirtió en su sello artístico.

Su creación se destacó por una personalidad extravagante, una estética vinculada al mundo del rock y una manera muy particular de expresarse que provocaba risas entre los espectadores.

Durante las décadas del 80 y 90, cuando los programas humorísticos ocupaban un lugar central en la televisión argentina, Montejo logró destacarse con una propuesta que combinaba la caricatura, la actuación y la improvisación.

El personaje de Paolo quedó asociado para siempre a su nombre y se transformó en uno de los recuerdos más entrañables de aquella época.

Más allá de su popularidad televisiva, Montejo fue un artista que dedicó buena parte de su vida al entretenimiento y que encontró en el humor una manera de conectarse con el público.

Los últimos días de Jorge Juan Montejo y la tristeza por su muerte

En los últimos días, la salud del comediante se había complicado debido a un cuadro de pulmonía que motivó su internación en el Hospital Santamarina de Tandil.

Pese a la atención médica recibida, el artista falleció luego de atravesar distintas complicaciones de salud.

Su partida representa una pérdida para el humor argentino y, especialmente, para una generación que recuerda con cariño a los personajes que marcaron la televisión de los años 80 y 90.

“Paolo el Rockero” permanecerá como el gran legado artístico de Jorge Juan Montejo, un comediante que encontró en la risa su forma de llegar a miles de hogares.

Con su muerte, el espectáculo nacional despide a uno de los intérpretes de una época inolvidable de la televisión argentina.