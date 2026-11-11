La Fiscalía pidió 18 años de prisión para Pity Álvarez, acusado de asesinato

El fiscal general Sandro Abraldes junto al auxiliar fiscal Sebastián Watcher. (Foto: Fiscales.gob.ar)

El fiscal pidió que Pity Álvarez sea detenido cuando termine su internación

Otro de los puntos centrales del alegato estuvo relacionado con la situación del músico y la modalidad de cumplimiento de una eventual condena. Abraldes solicitó que Pity Álvarez quede detenido una vez que finalice su internación involuntaria, en caso de que el tribunal haga lugar al pedido de condena.

El planteo se produjo en el marco del debate judicial sobre la responsabilidad penal del cantante por el crimen ocurrido hace más de ocho años. El fiscal también hizo referencia a la notoriedad pública del acusado y remarcó que esa circunstancia no debe influir en la decisión de los magistrados.

"La ley manda", sostuvo durante su exposición, al insistir en que el fallo debe estar basado en las pruebas y en las disposiciones del Código Penal, independientemente de la trayectoria artística de Álvarez.

El arma homicida fue recuperada de una alcantarilla donde había sido descartada. (Foto: Policía de la Ciudad)

Cómo fue el crimen de Cristian Díaz por el que juzgan a Pity Álvarez

El hecho que dio origen al proceso judicial ocurrió el 12 de julio de 2018, en el complejo habitacional Cardenal Samoré, ubicado en el barrio porteño de Villa Lugano. Según la acusación, Cristian Díaz fue asesinado de cuatro disparos efectuados con un arma de fuego.

Por ese episodio, el músico quedó acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, delito por el que ahora la Fiscalía reclama una condena de 18 años y seis meses de prisión. El juicio busca determinar la responsabilidad penal del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados y establecer las consecuencias jurídicas correspondientes.

La querella pidió una pena menor y propuso prisión domiciliaria

El planteo del fiscal se diferencia del realizado por la representación legal de los particulares damnificados. El pasado 6 de noviembre, durante su alegato, el abogado Fabián Améndola solicitó una condena de 11 años y dos meses de prisión para Pity Álvarez, también por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Sin embargo, la querella propuso una modalidad de cumplimiento distinta de la reclamada por la Fiscalía. Améndola pidió que la eventual condena se cumpla bajo arresto domiciliario y que el músico pueda realizar salidas laborales destinadas a contribuir a la reparación del daño sufrido por los damnificados.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, integrado por los jueces Juan Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro. (Foto: Matías Fiscales.gob.ar)

De esta manera, aunque ambas acusaciones coincidieron en solicitar una declaración de culpabilidad, plantearon diferencias importantes respecto de la duración de la pena y las condiciones de cumplimiento. El juicio continuará este viernes con la exposición de los abogados defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro, quienes presentarán sus argumentos finales ante el tribunal.

La audiencia se desarrollará frente a los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29. La defensa tendrá la oportunidad de responder a los planteos de la Fiscalía y de la querella, especialmente en lo referido a la responsabilidad penal del cantante y a las condiciones de una eventual condena.