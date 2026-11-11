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La Fiscalía pidió 18 años de prisión para Pity Álvarez, acusado de asesinato

El fiscal Sandro Abraldes formuló el pedido de pena para el exlíder de Viejas Locas por el crimen de Cristian Díaz en 2018. También solicitó que sea detenido cuando termine su internación involuntaria.

El músico Cristian Pity Álvarez al ingresar al edificio de Paraguay 1536 durante una de las primeras audiencias de debate. (Foto: Fiscales.gob.ar).

El músico Cristian "Pity" Álvarez al ingresar al edificio de Paraguay 1536 durante una de las primeras audiencias de debate. (Foto: Fiscales.gob.ar).

El fiscal federal Sandro Abraldes solicitó una condena de 18 años y seis meses de prisión para Cristian "Pity" Álvarez, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, acusado de asesinar a Cristian Díaz de cuatro disparos en julio de 2018, en el barrio porteño de Villa Lugano. El pedido fue presentado este miércoles 11 de noviembre durante la etapa de alegatos del juicio que se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires.

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Además de reclamar una pena de prisión efectiva, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que el músico sea detenido una vez que finalice su internación involuntaria. Durante su exposición, Abraldes sostuvo que Álvarez comprendía la criminalidad de sus actos al momento del homicidio y cuestionó duramente su comportamiento frente a la víctima.

Uno de los momentos más contundentes de la audiencia se produjo cuando el fiscal describió la conducta que, según su interpretación de las pruebas, tuvo el cantante durante el ataque. "Jugó a ser Dios", afirmó Abraldes al referirse a la decisión que le atribuyó al músico de terminar con la vida de Cristian Díaz.

El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que Álvarez "se pudrió de Díaz y decidió que no debía vivir más", una expresión con la que buscó fundamentar la gravedad del hecho y el desprecio que, a su criterio, mostró hacia la víctima. En esa misma línea, consideró que el exlíder de Intoxicados tuvo una "escasa significación por la vida" de Díaz. Para la Fiscalía, las circunstancias del homicidio permiten sostener que el acusado tenía capacidad para comprender la ilegalidad de su conducta, por ese motivo, Abraldes pidió que sea declarado culpable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

El fiscal general Sandro Abraldes junto al auxiliar fiscal Sebasti&aacute;n Watcher. (Foto: Fiscales.gob.ar)

El fiscal general Sandro Abraldes junto al auxiliar fiscal Sebastián Watcher. (Foto: Fiscales.gob.ar)

El fiscal pidió que Pity Álvarez sea detenido cuando termine su internación

Otro de los puntos centrales del alegato estuvo relacionado con la situación del músico y la modalidad de cumplimiento de una eventual condena. Abraldes solicitó que Pity Álvarez quede detenido una vez que finalice su internación involuntaria, en caso de que el tribunal haga lugar al pedido de condena.

El planteo se produjo en el marco del debate judicial sobre la responsabilidad penal del cantante por el crimen ocurrido hace más de ocho años. El fiscal también hizo referencia a la notoriedad pública del acusado y remarcó que esa circunstancia no debe influir en la decisión de los magistrados.

"La ley manda", sostuvo durante su exposición, al insistir en que el fallo debe estar basado en las pruebas y en las disposiciones del Código Penal, independientemente de la trayectoria artística de Álvarez.

El arma homicida fue recuperada de una alcantarilla donde hab&iacute;a sido descartada. (Foto: Polic&iacute;a de la Ciudad)

El arma homicida fue recuperada de una alcantarilla donde había sido descartada. (Foto: Policía de la Ciudad)

Cómo fue el crimen de Cristian Díaz por el que juzgan a Pity Álvarez

El hecho que dio origen al proceso judicial ocurrió el 12 de julio de 2018, en el complejo habitacional Cardenal Samoré, ubicado en el barrio porteño de Villa Lugano. Según la acusación, Cristian Díaz fue asesinado de cuatro disparos efectuados con un arma de fuego.

Por ese episodio, el músico quedó acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, delito por el que ahora la Fiscalía reclama una condena de 18 años y seis meses de prisión. El juicio busca determinar la responsabilidad penal del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados y establecer las consecuencias jurídicas correspondientes.

La querella pidió una pena menor y propuso prisión domiciliaria

El planteo del fiscal se diferencia del realizado por la representación legal de los particulares damnificados. El pasado 6 de noviembre, durante su alegato, el abogado Fabián Améndola solicitó una condena de 11 años y dos meses de prisión para Pity Álvarez, también por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Sin embargo, la querella propuso una modalidad de cumplimiento distinta de la reclamada por la Fiscalía. Améndola pidió que la eventual condena se cumpla bajo arresto domiciliario y que el músico pueda realizar salidas laborales destinadas a contribuir a la reparación del daño sufrido por los damnificados.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N&deg;29, integrado por los jueces Juan Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro. (Foto: Mat&iacute;as Fiscales.gob.ar)

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, integrado por los jueces Juan Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro. (Foto: Matías Fiscales.gob.ar)

De esta manera, aunque ambas acusaciones coincidieron en solicitar una declaración de culpabilidad, plantearon diferencias importantes respecto de la duración de la pena y las condiciones de cumplimiento. El juicio continuará este viernes con la exposición de los abogados defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro, quienes presentarán sus argumentos finales ante el tribunal.

La audiencia se desarrollará frente a los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29. La defensa tendrá la oportunidad de responder a los planteos de la Fiscalía y de la querella, especialmente en lo referido a la responsabilidad penal del cantante y a las condiciones de una eventual condena.

En pocas palabras

  • Piden 18 años: El fiscal Sandro Abraldes solicitó 18 años y seis meses de prisión para Pity Álvarez.
  • Detención solicitada: Se pidió que el músico sea detenido una vez finalice su internación involuntaria.
  • Juicio en curso: El juicio por el crimen de Cristian Díaz continúa con la presentación de la defensa.
Resumen generado por Thinkindot AI
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