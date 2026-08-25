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Denisse González mostró las duras secuelas que le dejó su enfermedad: "De terror"

Denisse González volvió a hablar en primera persona cómo atraviesa su enfermedad de trombocitopenia y reveló las consecuencias que los distintos tratamientos dejaron en su cuerpo, además de las marcas que lleva por este difícil proceso.

25 ago 2026, 19:55
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Denisse González mostró las terribles secuelas que le dejó su enfermedad: De terror

Denisse González mostró las terribles secuelas que le dejó su enfermedad: "De terror"

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Denisse González mostró las terribles secuelas que le dejó su enfermedad: "De terror"

Denisse González atraviesa un delicado momento de salud a raíz de una trombocitopenia, un cuadro que provoca que la médula ósea produzca una cantidad insuficiente de plaquetas. Por el momento, los médicos no pudieron determinar con precisión cuál es el origen del problema, aunque sospechan que podría estar relacionado con una infección.

La ex participante de Gran Hermano se encuentra realizando su tercer tratamiento para intentar estabilizar sus niveles de plaquetas. A diferencia de las ocasiones anteriores, esta vez no necesita permanecer internada, aunque su evolución será determinante para definir cómo continúa el proceso.

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El cuadro ya había obligado a Denisse a ser atendida de urgencia en dos oportunidades. En la primera llegó a la clínica con apenas 3 mil plaquetas, mientras que en la segunda los valores habían descendido todavía más, hasta mil plaquetas.

Admito que los días de internación son como una película de terror por la sangre, que se ve que mi cuerpo no la tolera mucho. También por las jeringas”, recordó la joven lo difícil que resulta atravesar las internaciones.

Ahora, el tratamiento tiene una modalidad diferente y requiere controles periódicos. Según explicó Denisse: Esta vez las vi sólo tres veces por semana; dos para sacarme sangre y una para aplicar mi nuevo tratamiento. Es una inyección que va en la panza. Vamos a ver si esta semana funciona. Recuerden que los dos tratamientos no funcionaron”.

Además, la ex Gran Hermano habló de las dificultades que implica atravesar las distintas terapias y puso el foco en las consecuencias que generan en su organismo. Lo peor son los efectos colaterales de los tratamientos. Los corticoides y las globulinas, aunque no funcionen a largo plazo, igual hay que ponerlas para evitar el estado de riesgo, dijo.

Una te da dolores de cabeza al grado de que no podes abrir los ojos y la otra te da dolor en todo el cuerpo, literalmente en lugar que yo no sabía que te podían doler. Este último tratamiento está zarpado. Automáticamente te convertís en Venom. Te transformas, subrayó y mostró las consecuencias en su cuerpo, con el cuerpo lleno de moretones.

La dedicatoria de Bautista Mascia a Denisse González

Este domingo 23 de agosto, Bautista Mascia participó de la tradicional media maratón de Buenos Aires, que reunió a más de 31.000 corredores. El uruguayo se anotó a último momento y, tras completar los 21 kilómetros, compartió en sus redes sociales una emotiva anécdota relacionada con el dorsal que utilizó.

"Como no habían cupos, se lo compré a uno que no podía correr. Se llamaba 'Tobías'. Denu lo modificó y lo transformó en este 'Bautista' y abajo le pedí que me dejara un mensaje. Me puso 'Sos mi n.1, Denu <3'", contó.

Después de cruzar la meta, Bautista explicó que la carrera también tuvo un significado especial por el momento que atraviesa Denisse González, quien recientemente estuvo internada.

"Hoy corrí por Denisse, mi novia, que acaba de salir de la internación. Te amo", expresó el ex Gran Hermano, revelando así la esperada mejoría en la salud de su pareja.

     

 

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