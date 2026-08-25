En la previa de una sesión clave en Diputados, Milei reunió a legisladores de La Libertad Avanza en Casa Rosada

El presidente defendió las reformas impulsadas por el Gobierno y remarcó la necesidad de sostener las ideas de la libertad frente a lo que consideró intentos de instalar discursos populistas. (Foto: archivo)

El mandatario también se refirió a los cuestionamientos vinculados con la morosidad y sostuvo que esos fenómenos deben analizarse a partir de sus causas específicas y no como un problema macroeconómico. En esa línea, reivindicó la consistencia de la política fiscal y monetaria aplicada por el Gobierno y destacó que "la Argentina acumula 27 meses consecutivos de crecimiento".

Según fuentes oficiales, el jefe de Estado retomó además conceptos que había desarrollado recientemente en sus exposiciones ante el Council of the Americas y la Bolsa de Comercio de Rosario, donde analizó los desafíos económicos y políticos de la gestión.

Como cierre del encuentro, Milei entregó a los legisladores ejemplares del libro La economía en una lección, de Henry Hazlitt. El presidente recomendó su lectura por considerar que explica el proceso de reasignación de recursos y las consecuencias que generan las decisiones económicas.

El respaldo al programa económico

Tras la reunión, la diputada Patricia Vázquez sostuvo que el presidente expuso los argumentos detrás de las reformas que impulsa el Gobierno y defendió el rumbo económico de la gestión.

“Las razones y los fundamentos de las reformas que impulsa el Gobierno y que desde el Congreso queremos apoyar para que sean esas reformas las que nos hagan crecer”, afirmó la legisladora al referirse al contenido del encuentro.

Vázquez aseguró que la exposición presidencial estuvo centrada en cuestiones económicas y en los resultados que, según el oficialismo, muestran las principales variables. “El presidente quiso a hablar en términos económicos la explicación de por qué vamos hacia la Argentina cada vez más grande. Eso basado en datos concretos”, señaló.

La diputada también defendió la evolución de la economía y rechazó las críticas de sectores opositores. “La economía está creciendo, esos son datos empíricos. No es una opinión”, sostuvo.

En la misma línea, agregó que “la reactivación existe. Los datos económicos reales han crecido. Ha crecido realmente la economía todos los años, 26 meses de crecimiento. Hemos tenido una baja de la inflación contundente. Tuvimos un semestre malo el año pasado, eso no quiere decir que estemos mal. No quiero comerme ningún cuento más populista”.

Críticas a la oposición

Durante sus declaraciones, Vázquez cuestionó a quienes critican la administración libertaria y aseguró que existe una narrativa opositora que no refleja la situación que percibe en la sociedad. “Hay mucho de un relato populista que está con el pochoclo desde el primer día, queriendo voltear al Gobierno”, afirmó.

Luego agregó que “lo que veo en la gente no es lo que el relato populista quiere instalar”.

La legisladora también se refirió al acceso al financiamiento y al funcionamiento del crédito en la economía: “Nosotros no tenemos crédito, en realidad. ¿Quién es el que está en situación de debilidad? El acreedor porque es el que no está pudiendo cobrar”, señaló.

Y concluyó: “Yo quiero que todo el mundo acceda al crédito, lo que no quiere decir que todo el mundo esté endeudado”.

Los proyectos que buscará aprobar el oficialismo

La reunión se realizó a pocas horas de una sesión en la Cámara de Diputados en la que La Libertad Avanza intentará obtener media sanción para la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y para los cambios en la Ley de Inocencia Fiscal.

El temario también incluye el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes y la reducción del IVA del 21% al 10,5% para la fécula y la harina de mandioca. En las últimas horas se sumó además la denominada Ley Joaquín, vinculada a la seguridad en espacios deportivos y recreativos.