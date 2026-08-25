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REUNIÓN EN CASA ROSADA

En la previa de una sesión clave en Diputados, Milei reunió a legisladores de La Libertad Avanza en Casa Rosada

En la antesala del debate de proyectos estratégicos en Diputados, Javier Milei encabezó un encuentro con legisladores de La Libertad Avanza. Durante la reunión, reivindicó el rumbo económico de su gestión, destacó los indicadores de crecimiento y llamó a sostener las reformas que impulsa el Gobierno.

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Javier Milei reunió este martes en Casa Rosada a los bloques de diputados y senadores de La Libertad Avanza

Javier Milei reunió este martes en Casa Rosada a los bloques de diputados y senadores de La Libertad Avanza, en la antesala de una sesión clave en la Cámara de Diputados. (Foto: archivo)
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El encuentro se extendió durante casi dos horas en el Salón Héroe de Malvinas y contó con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. También asistieron los legisladores oficialistas encabezados por Gabriel Bornoroni y Patricia Bullrich.

Javier Milei encabezó un encuentro con diputados y senadores de La Libertad Avanza en Casa Rosada antes del debate de proyectos centrales para el oficialismo. (Foto: archivo)

Javier Milei encabezó un encuentro con diputados y senadores de La Libertad Avanza en Casa Rosada antes del debate de proyectos centrales para el oficialismo. (Foto: archivo)

Qué les dijo Milei a los legisladores

Durante la reunión, el presidente defendió las reformas impulsadas por el Gobierno y remarcó la necesidad de sostener las ideas de la libertad frente a lo que consideró intentos de instalar discursos populistas. Según transmitió a diputados y senadores de La Libertad Avanza, el rumbo económico adoptado por la administración nacional es el camino para transformar el país y debe mantenerse pese a los desafíos políticos y económicos.

En ese marco, Milei advirtió que una de las estrategias de la oposición consiste en instalar determinados temas como "mercados repugnantes" para generar divisiones dentro de la sociedad y convertir situaciones puntuales de la economía o de la vida cotidiana en ejes de confrontación política.

El presidente defendió las reformas impulsadas por el Gobierno y remarcó la necesidad de sostener las ideas de la libertad frente a lo que consideró intentos de instalar discursos populistas. (Foto: archivo)

El presidente defendió las reformas impulsadas por el Gobierno y remarcó la necesidad de sostener las ideas de la libertad frente a lo que consideró intentos de instalar discursos populistas. (Foto: archivo)

El mandatario también se refirió a los cuestionamientos vinculados con la morosidad y sostuvo que esos fenómenos deben analizarse a partir de sus causas específicas y no como un problema macroeconómico. En esa línea, reivindicó la consistencia de la política fiscal y monetaria aplicada por el Gobierno y destacó que "la Argentina acumula 27 meses consecutivos de crecimiento".

Según fuentes oficiales, el jefe de Estado retomó además conceptos que había desarrollado recientemente en sus exposiciones ante el Council of the Americas y la Bolsa de Comercio de Rosario, donde analizó los desafíos económicos y políticos de la gestión.

Como cierre del encuentro, Milei entregó a los legisladores ejemplares del libro La economía en una lección, de Henry Hazlitt. El presidente recomendó su lectura por considerar que explica el proceso de reasignación de recursos y las consecuencias que generan las decisiones económicas.

El respaldo al programa económico

Tras la reunión, la diputada Patricia Vázquez sostuvo que el presidente expuso los argumentos detrás de las reformas que impulsa el Gobierno y defendió el rumbo económico de la gestión.

“Las razones y los fundamentos de las reformas que impulsa el Gobierno y que desde el Congreso queremos apoyar para que sean esas reformas las que nos hagan crecer”, afirmó la legisladora al referirse al contenido del encuentro.

Vázquez aseguró que la exposición presidencial estuvo centrada en cuestiones económicas y en los resultados que, según el oficialismo, muestran las principales variables. “El presidente quiso a hablar en términos económicos la explicación de por qué vamos hacia la Argentina cada vez más grande. Eso basado en datos concretos”, señaló.

La diputada también defendió la evolución de la economía y rechazó las críticas de sectores opositores. “La economía está creciendo, esos son datos empíricos. No es una opinión”, sostuvo.

En la misma línea, agregó que “la reactivación existe. Los datos económicos reales han crecido. Ha crecido realmente la economía todos los años, 26 meses de crecimiento. Hemos tenido una baja de la inflación contundente. Tuvimos un semestre malo el año pasado, eso no quiere decir que estemos mal. No quiero comerme ningún cuento más populista”.

Críticas a la oposición

Durante sus declaraciones, Vázquez cuestionó a quienes critican la administración libertaria y aseguró que existe una narrativa opositora que no refleja la situación que percibe en la sociedad. “Hay mucho de un relato populista que está con el pochoclo desde el primer día, queriendo voltear al Gobierno”, afirmó.

Luego agregó que “lo que veo en la gente no es lo que el relato populista quiere instalar”.

La legisladora también se refirió al acceso al financiamiento y al funcionamiento del crédito en la economía: “Nosotros no tenemos crédito, en realidad. ¿Quién es el que está en situación de debilidad? El acreedor porque es el que no está pudiendo cobrar”, señaló.

Y concluyó: “Yo quiero que todo el mundo acceda al crédito, lo que no quiere decir que todo el mundo esté endeudado”.

Los proyectos que buscará aprobar el oficialismo

La reunión se realizó a pocas horas de una sesión en la Cámara de Diputados en la que La Libertad Avanza intentará obtener media sanción para la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y para los cambios en la Ley de Inocencia Fiscal.

El temario también incluye el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes y la reducción del IVA del 21% al 10,5% para la fécula y la harina de mandioca. En las últimas horas se sumó además la denominada Ley Joaquín, vinculada a la seguridad en espacios deportivos y recreativos.

En pocas palabras

  • Milei reunió a legisladores: El presidente encabezó un encuentro en Casa Rosada con diputados y senadores de La Libertad Avanza en la antesala de una sesión clave.
  • Defensa de reformas: Javier Milei reivindicó el rumbo económico de su gestión, destacó indicadores de crecimiento y llamó a sostener las reformas impulsadas por el Gobierno.
  • Proyectos clave: El oficialismo buscará aprobar en Diputados la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y cambios en la Ley de Inocencia Fiscal, entre otros.
Resumen generado por Thinkindot AI
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