Las reservas del BCRA tocaron un nuevo máximo en la era Milei y quedaron cerca de los U$S 51.000 millones

La meta establecida para la acumulación de reservas durante este año se ubicó entre U$S 10.000 millones y U$S 17.000 millones. El Banco Central alcanzó ese objetivo a comienzos de junio.

El primer trimestre había estado condicionado por las necesidades de financiamiento del Ministerio de Economía, que limitaron durante ese período la capacidad de la autoridad monetaria para comprar divisas.

Qué pasó con el dólar

Mientras las reservas alcanzaron un nuevo máximo, el mercado de cambios mostró una suba leve del dólar mayorista. El volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 421,4 millones y la cotización avanzó $1,50, equivalente a 0,1%, hasta los $1.511,50.

El tipo de cambio oficial volvió a marcar así su máximo nominal y acumuló tres jornadas consecutivas de subas. En agosto, el dólar mayorista registra un incremento de $26,50, equivalente a 1,8%. Desde comienzos de 2026, la suba llega a $56,50, un 3,9%.

El dólar mayorista volvió a subir este martes y marcó un nuevo récord nominal al cerrar en $1.511,50, luego de avanzar $1,50 en la jornada. (Foto: archivo)

El Banco Central, además, llevó el límite superior de las bandas cambiarias hasta $1.873,08. Con esa modificación, el tipo de cambio oficial quedó $361,58 por debajo de ese nivel, una diferencia del 23,9%.

En el Banco Nación, el dólar minorista permaneció en $1.530 para la venta. El dólar blue, por su parte, retrocedió $5, un 0,3%, y cerró en $1.560.

En el mercado de futuros se negociaron contratos en pesos equivalentes a U$S 1.108,2 millones. Las posiciones correspondientes al cierre de agosto fueron las que concentraron mayor actividad y terminaron con una suba de 50 centavos, hasta los $1.514.