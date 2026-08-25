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Las reservas del BCRA tocaron un nuevo máximo en la era Milei y quedaron cerca de los U$S 51.000 millones

Las reservas internacionales brutas llegaron a U$S 50.912 millones y superaron el récord registrado el lunes. La valorización del oro aportó al crecimiento, mientras el Banco Central sumó su decimonovena jornada consecutiva con compras de divisas.

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Las reservas internacionales brutas llegaron a U$S 50.912 millones y superaron el récord registrado el lunes. (Foto: archivo)

Las reservas internacionales brutas llegaron a U$S 50.912 millones y superaron el récord registrado el lunes. (Foto: archivo)

Las reservas internacionales brutas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanzaron los U$S 50.912 millones y marcaron un nuevo máximo desde el inicio de la gestión de Javier Milei. El registro se produjo luego de que las tenencias de la autoridad monetaria aumentaran U$S 136 millones en una jornada y superaran los U$S 50.776 millones anotados el lunes.

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El desembolso al Fondo Monetario Internacional impactó de lleno en las arcas del Banco Central, que registraron una caída de U$S 1.224 millones en una sola jornada. (Foto: archivo)

El avance de las reservas no estuvo explicado únicamente por las operaciones de compra de divisas. La suba de la cotización del oro también impulsó el valor de las tenencias del BCRA, ya que el metal precioso integra el stock de activos de la autoridad monetaria. El nuevo nivel, además, es el más elevado desde septiembre de 2019.

El BCRA sumó dólares por decimonovena jornada consecutiva

En el mercado cambiario, el Banco Central incorporó este martes otros U$S 9 millones y extendió a 19 las jornadas consecutivas con resultado positivo en la compra de divisas.

Desde enero, cuando comenzó la cuarta fase del plan monetario, el organismo acumuló compras por U$S 13.813 millones. Sin embargo, durante agosto el ritmo de adquisición se moderó y el saldo del mes llegó a U$S 486 millones.

La meta establecida para la acumulación de reservas durante este año se ubicó entre U$S 10.000 millones y U$S 17.000 millones. El Banco Central alcanzó ese objetivo a comienzos de junio.

El primer trimestre había estado condicionado por las necesidades de financiamiento del Ministerio de Economía, que limitaron durante ese período la capacidad de la autoridad monetaria para comprar divisas.

Qué pasó con el dólar

Mientras las reservas alcanzaron un nuevo máximo, el mercado de cambios mostró una suba leve del dólar mayorista. El volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 421,4 millones y la cotización avanzó $1,50, equivalente a 0,1%, hasta los $1.511,50.

El tipo de cambio oficial volvió a marcar así su máximo nominal y acumuló tres jornadas consecutivas de subas. En agosto, el dólar mayorista registra un incremento de $26,50, equivalente a 1,8%. Desde comienzos de 2026, la suba llega a $56,50, un 3,9%.

El dólar mayorista volvió a subir este martes y marcó un nuevo récord nominal al cerrar en $1.511,50, luego de avanzar $1,50 en la jornada. (Foto: archivo)

El dólar mayorista volvió a subir este martes y marcó un nuevo récord nominal al cerrar en $1.511,50, luego de avanzar $1,50 en la jornada. (Foto: archivo)

El Banco Central, además, llevó el límite superior de las bandas cambiarias hasta $1.873,08. Con esa modificación, el tipo de cambio oficial quedó $361,58 por debajo de ese nivel, una diferencia del 23,9%.

En el Banco Nación, el dólar minorista permaneció en $1.530 para la venta. El dólar blue, por su parte, retrocedió $5, un 0,3%, y cerró en $1.560.

En el mercado de futuros se negociaron contratos en pesos equivalentes a U$S 1.108,2 millones. Las posiciones correspondientes al cierre de agosto fueron las que concentraron mayor actividad y terminaron con una suba de 50 centavos, hasta los $1.514.

En pocas palabras

  • Reservas del BCRA: Alcanzaron los U$S 50.912 millones, nuevo máximo en la era Milei y desde septiembre de 2019.
  • Factores de crecimiento: Incluyen la suba de la cotización del oro y 19 jornadas consecutivas de compra de divisas por parte del Banco Central.
  • Dólar mayorista: Registró una leve suba, cerrando a $1.511,50, con un incremento acumulado del 1,8% en agosto.
Resumen generado por Thinkindot AI
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