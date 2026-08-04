Atención jubilados: ANSES paga un bono de hasta $70.000 en agosto y cambia el tope para cobrarlo

A este monto se le puede sumar el bono extraordinario de hasta $70.000, por lo que quienes cobran el haber mínimo y acceden al refuerzo alcanzan un ingreso total de $489.775,93.

Este valor se convierte en el nuevo tope de referencia para el bono. De esta manera, quienes perciben un haber previsional inferior o igual a la jubilación mínima reciben el refuerzo completo, mientras que aquellos que cobran un monto superior pueden acceder a una suma proporcional, siempre que no superen el límite establecido.

Por ejemplo, una persona que percibe un haber de $459.775,93 recibiría un bono de aproximadamente $30.000, de modo que su ingreso total alcance los $489.775,93.

En cambio, quienes tengan un haber previsional superior a ese monto no recibirán el bono extraordinario correspondiente a agosto.

Quiénes cobran el bono de $70.000 de ANSES

El refuerzo previsional alcanza a distintos grupos de beneficiarios del sistema previsional.

Según lo establecido en el Decreto 686/2026, pueden acceder al bono:

Titulares de prestaciones previsionales contributivas a cargo de ANSES.

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez.

Beneficiarios de PNC por invalidez.

Madres de siete hijos o más que reciben una Pensión No Contributiva.

Titulares de otras pensiones graciables administradas por ANSES, de acuerdo con las condiciones establecidas en la normativa.

El refuerzo tiene carácter extraordinario y no remunerativo. Además, se liquida junto con la prestación previsional correspondiente al mes de agosto.

Cuánto cobran la PUAM y las Pensiones No Contributivas en agosto

Los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también están incluidos entre quienes pueden recibir el refuerzo.

En agosto, la prestación actualizada alcanza los $335.820,74. Con el bono de $70.000, el ingreso total llega a $405.820,74.

En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez, el haber asciende a $293.843,15. Si se suma el bono completo, el monto total a cobrar durante agosto llega a $363.843,15.

Por su parte, las titulares de la Pensión No Contributiva para madres de siete hijos o más perciben un monto equivalente al haber mínimo jubilatorio. En agosto, con el bono incluido, pueden alcanzar un total de $489.775,93.

Cómo se calcula el nuevo tope del bono para jubilados

El nuevo límite para acceder al refuerzo surge de sumar la jubilación mínima de agosto y el monto máximo del bono.

La cuenta es la siguiente: $419.775,93 + $70.000 = $489.775,93

A partir de ese resultado, se presentan tres situaciones:

1. Jubilados que cobran la mínima:

Reciben el bono completo de $70.000 y alcanzan un total de $489.775,93.

2. Jubilados que cobran más que la mínima, pero menos de $489.775,93:

Reciben un bono proporcional, equivalente a la diferencia necesaria para alcanzar ese tope.

3. Jubilados que cobran más de $489.775,93:

No reciben el bono extraordinario de agosto.

La normativa también establece que el beneficio se determina por titular. En el caso de pensiones en las que existen copartícipes, el decreto considera un único titular a los efectos de determinar el acceso al refuerzo.

Calendario de pagos de ANSES: cuándo cobran los jubilados en agosto

El calendario de pagos para jubilados y pensionados que perciben haberes que no superan el haber mínimo comenzará el lunes 10 de agosto y se organizará según la terminación del DNI.

Las fechas establecidas son:

DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto.

lunes 10 de agosto. DNI terminados en 1: martes 11 de agosto.

martes 11 de agosto. DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto.

miércoles 12 de agosto. DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto.

jueves 13 de agosto. DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto.

viernes 14 de agosto. DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.

martes 18 de agosto. DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto.

miércoles 19 de agosto. DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto.

jueves 20 de agosto. DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto.

viernes 21 de agosto. DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto.

El cronograma tendrá una interrupción el lunes 17 de agosto, debido al feriado, y se retomará el martes 18.

Cuándo cobran los jubilados que superan la mínima

Los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo tendrán sus pagos concentrados durante los últimos días de agosto.

El calendario previsto es:

DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto.

martes 25 de agosto. DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto.

miércoles 26 de agosto. DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto.

jueves 27 de agosto. DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto.

viernes 28 de agosto. DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.

Qué pasa si un jubilado cobra más que la mínima

Cobrar un haber superior a la jubilación mínima no implica quedar automáticamente afuera del bono.

La clave está en el monto total de la prestación. Quienes reciben un haber superior a $419.775,93, pero inferior a $489.775,93, pueden acceder a un bono proporcional.

En estos casos, ANSES otorga la diferencia necesaria para que el ingreso previsional alcance el nuevo tope de $489.775,93. Por el contrario, quienes perciben un haber superior a ese límite quedan excluidos del refuerzo extraordinario.

De esta manera, el bono de agosto mantiene su monto máximo de $70.000, pero el aumento de la jubilación mínima modifica el techo de ingresos utilizado para determinar quiénes pueden cobrarlo. Así, el refuerzo busca elevar el ingreso mensual de los jubilados y pensionados que se encuentran entre los sectores de menores haberes del sistema previsional.