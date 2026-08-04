Se confirmó la noticia más esperada por los jubilados de ANSES

ANSES agosto 2026: cuánto aumentan las jubilaciones y asignaciones

Con la actualización del 1,89%, los principales beneficios administrados por ANSES registran nuevos valores para agosto.

La jubilación mínima pasa a ubicarse en $419.776, mientras que quienes además accedan al bono extraordinario podrán alcanzar un ingreso total de $489.776.

En tanto, la PUAM asciende a $329.430, cifra a la que puede sumarse un bono proporcional en los casos previstos por la normativa vigente.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) tendrán un valor bruto de $150.848 por beneficiario.

Estas actualizaciones responden al esquema de movilidad mensual implementado por el Gobierno, que toma como referencia la inflación informada por el INDEC para el segundo mes anterior al pago.

Bono de $70.000 de ANSES: quiénes lo cobran en agosto de 2026

Uno de los puntos más esperados por los beneficiarios era la continuidad del refuerzo económico extraordinario, que finalmente fue confirmado para agosto.

El Decreto 399/2026 extendió el pago del bono de hasta $70.000, destinado principalmente a quienes perciben los ingresos previsionales más bajos.

El beneficio alcanzará a:

Jubilados que cobran la jubilación mínima.

Pensionados nacionales.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Asimismo, quienes perciban un haber superior a la mínima pero inferior a $489.776 recibirán un monto variable que les permitirá completar ese ingreso máximo.

En cambio, las personas cuyos haberes superen los $489.776 no accederán al bono extraordinario durante agosto, ya que el beneficio está focalizado exclusivamente en quienes tienen menores ingresos previsionales.

Calendario ANSES agosto 2026 para jubilados que cobran la mínima

El cronograma oficial establece que los jubilados y pensionados cuyos haberes no superen el mínimo comenzarán a cobrar desde el lunes 10 de agosto.

Las fechas quedaron organizadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad:

DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto.

lunes 10 de agosto. DNI terminados en 1: martes 11 de agosto.

martes 11 de agosto. DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto.

miércoles 12 de agosto. DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto.

jueves 13 de agosto. DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto.

viernes 14 de agosto. Lunes 17 de agosto: feriado nacional, sin actividad bancaria.

feriado nacional, sin actividad bancaria. DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.

martes 18 de agosto. DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto.

miércoles 19 de agosto. DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto.

jueves 20 de agosto. DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto.

viernes 21 de agosto. DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto.

El feriado del 17 de agosto interrumpirá el cronograma habitual, por lo que los pagos previstos para esa jornada se reanudarán al día siguiente.

Calendario ANSES agosto 2026 para jubilados con haberes superiores a la mínima

Los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo comenzarán a cobrar una vez finalizados los pagos del primer grupo.

El esquema quedó definido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto.

martes 25 de agosto. DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto.

miércoles 26 de agosto. DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto.

jueves 27 de agosto. DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto.

viernes 28 de agosto. DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.

Con estas fechas finalizará el cronograma previsional correspondiente al octavo mes del año.

ANSES agosto 2026: cuándo cobran AUH, AUE y SUAF

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares del SUAF compartirán el mismo calendario que los jubilados que cobran la mínima.

En consecuencia, las acreditaciones se realizarán entre el 10 y el 24 de agosto, respetando la terminación del DNI.

En el caso de la AUH, el organismo continuará aplicando el mecanismo habitual de liquidación. Esto significa que los beneficiarios recibirán inicialmente el 80% del monto mensual, equivalente a $120.678, mientras que el 20% restante quedará retenido hasta la presentación de la Libreta de Asignación Universal, donde se acredita el cumplimiento de los controles sanitarios y la asistencia escolar.

Pensiones No Contributivas: fechas de pago en agosto

Las Pensiones No Contributivas (PNC) serán las primeras prestaciones en comenzar a abonarse durante agosto.

El cronograma quedó organizado de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de agosto.

lunes 10 de agosto. DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de agosto.

martes 11 de agosto. DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de agosto.

miércoles 12 de agosto. DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de agosto.

jueves 13 de agosto. DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de agosto.

De esta forma, el pago de las PNC finalizará antes del inicio del feriado nacional.

Tarjeta Alimentar y Complemento Leche: los extras que paga ANSES

Además de las prestaciones habituales, ANSES continuará liquidando automáticamente los programas complementarios impulsados por el Ministerio de Capital Humano.

Uno de ellos es la Tarjeta Alimentar, destinada a reforzar la compra de alimentos para familias con hijos.

Los montos vigentes para agosto son:

Familias con un hijo: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres o más hijos: $149.425.

A su vez, quienes estén alcanzados por el Plan de los 1000 Días seguirán percibiendo el Complemento Leche, que durante agosto tendrá un valor de $55.841 por cada hijo de hasta tres años de edad.

Ambos beneficios se acreditan de manera automática junto con la prestación principal, siempre que el titular reúna las condiciones exigidas por el programa.

Cómo consultar la fecha de cobro en ANSES

Aunque el calendario oficial ya fue difundido, cada beneficiario puede verificar su situación particular a través de los canales digitales de ANSES.

La consulta puede realizarse ingresando con la Clave de la Seguridad Social en Mi ANSES, donde el sistema informa la fecha exacta de acreditación y el detalle de la prestación correspondiente.

También es posible revisar la información desde la aplicación oficial o mediante la sección destinada a asignaciones familiares dentro del sitio web del organismo.

Feriado del 17 de agosto y otros datos importantes del calendario de ANSES

El lunes 17 de agosto, feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, no habrá actividad bancaria ni acreditaciones correspondientes al calendario de pagos.

Si bien algunas billeteras virtuales podrán reflejar movimientos de saldo una vez acreditados los fondos, las operaciones presenciales y gran parte de los servicios bancarios retomarán su funcionamiento habitual el martes 18 de agosto.

Por otra parte, las asignaciones de pago único, correspondientes a nacimiento, matrimonio y adopción, comenzarán a abonarse desde el 11 de agosto y permanecerán disponibles hasta el 11 de septiembre, sin importar la terminación del DNI.

En cuanto a las prestaciones por desempleo, el calendario indica que los beneficiarios del Plan 1 iniciarán los cobros el 24 de agosto, mientras que el cronograma concluirá el 28 de agosto.

Con este esquema, ANSES deja definido el calendario completo de agosto de 2026, un mes en el que millones de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones recibirán sus haberes con actualización por inflación, bono extraordinario para quienes corresponda y beneficios adicionales destinados a fortalecer los ingresos de los sectores más vulnerables.