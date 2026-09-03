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Misterio y preocupación

Giro en la búsqueda de Mariano Martínez: los padres recibieron una foto del estudiante y saben dónde estaría

Una testigo aseguró haberlo visto y contó que el joven fotocopió un currículum y luego lo presentó en un local de sushi. La DDI envió la imagen a la familia para confirmar su paradero.

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Los padres recibieron una foto del estudiante y estaría en Córdoba. (Foto: captura)

Los padres recibieron una foto del estudiante y estaría en Córdoba. (Foto: captura)

Los padres de Mariano Martínez, el estudiante de 21 años desaparecido desde el lunes, recibieron una foto que podría confirmar que el joven estuvo en Córdoba después de perder contacto con su familia. Una testigo aseguró haberlo visto y contó que el joven fotocopió un currículum y luego lo presentó en un local de sushi.

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El padre de Mariano confirmó el nuevo avance en diálogo con A24: “La DDI nos mandó una foto para confirmar si era nuestro hijo”. Según explicó, la imagen habría sido tomada el martes en el comercio gastronómico donde el joven habría entregado su currículum.

Mientras aguardan una confirmación oficial sobre la identidad de la persona registrada en la fotografía, la familia intenta determinar por qué Mariano habría viajado hasta Córdoba sin avisarles. “Capaz se quiere ir a vivir allá, pero nunca nos dijo. Estaba todo bárbaro, no hubo discusión ni nada. Esperemos que el Ministerio de Seguridad de Córdoba se comunique con nosotros”, expresó su padre.

La nueva pista surgió a partir del testimonio de una mujer que trabaja en una librería de Córdoba y aseguró haber tenido contacto con Mariano. De acuerdo con el relato de la familia, el joven se acercó al comercio para fotocopiar un currículum. Posteriormente habría presentado ese documento en un local ubicado a pocas cuadras.

La mujer afirmó estar segura de que se trataba del estudiante buscado y aportó información sobre sus movimientos. “La chica dijo que es él, le hizo la copia y presentó el currículum a dos cuadras en un local. Ella dijo que era él, que se presentó al día siguiente de que se conociera su desaparición en las redes sociales”, contó el padre del joven.

En tanto la empleada del local de sushi habló en A24 y dijo: "El chico me presentó el currículum y me llamó la atención que estaba tachado el nombre de Jimena y arriaba estaba el suyo, el de Mariano Martínez". En tanto completó: "Me dijo que estaba viviendo en la casa de una tía cerca del local. Lo vi bien, respetuoso y ubicado".

Cómo fue la desaparición de Mariano Martínez

Mariano Martínez es buscado desde el lunes 31 de agosto, cuando salió de su casa para entregar un trabajo en la facultad. Antes de que su familia perdiera contacto con él, pasó por Punta Lara, regresó a La Plata y posteriormente tomó un tren con destino a Constitución.

El joven, oriundo de Berazategui, había pasado gran parte del fin de semana preparando una entrega para la facultad. El lunes salió de su casa cerca de las 8 con un bolso en el que llevaba las láminas y alrededor de las 9 llegó a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

Una vez allí, manifestó que se sentía descompuesto, dejó el trabajo con un compañero y se retiró. Al mediodía, su familia intentó comunicarse con él para preguntarle cómo le había ido, pero Mariano no respondió. Ante la falta de novedades, sus padres comenzaron a reconstruir los últimos movimientos del estudiante.

El recorrido de Mariano antes de perderse su rastro

El seguimiento de la tarjeta SUBE y el análisis de distintas cámaras de seguridad permitieron determinar que Mariano estuvo en Punta Lara, partido de Ensenada, un lugar al que, según contó su mamá, no acostumbraba ir. Posteriormente tomó un colectivo de la línea 275 y regresó a La Plata.

A las 16.17 del lunes, el estudiante subió a una formación del tren Roca con destino a Constitución. Durante el viaje se encontró con un compañero, que descendió en Hudson, mientras Mariano continuó hasta la terminal porteña. Las cámaras de seguridad también registraron al joven en la zona de Constitución y Ahora, la aparición de una fotografía y el testimonio de una mujer que asegura haberlo visto en Córdoba abrieron una nueva línea en la búsqueda.

En pocas palabras

  • Hallan a Mariano Martínez: Los padres recibieron una foto que confirmaría que el estudiante de 21 años estuvo en Córdoba, donde habría entregado un currículum en un local de sushi.
  • Último paradero conocido: El joven, desaparecido desde el lunes, tomó un tren a Constitución y su SUBE fue rastreada en Punta Lara, antes de llegar a Córdoba.
  • Testimonio clave: Una empleada de un local de sushi en Córdoba afirmó que Mariano Martínez se presentó y dijo estar viviendo con una tía cerca del lugar.
Resumen generado por Thinkindot AI
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