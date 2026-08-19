Misteriosa desaparición del aire de Fátima Florez mientras reemplazaba a Moria Casán en El Trece: qué pasó

En ese momento la conductora se encontraba hablando con Margarita, la niña ganadora de la final del programa Es mi sueño. Inmediatamente, tras unos segundos de corte en la transmisión, se puso la tanda publicitaria y luego continuó con un fragmento del capítulo de El Zorro para luego de diez minutos se comenzó Puro Show.

Minutos más tarde, la propia Fátima Florez dialogó con este medio y confirmó que se trató de una falla técnica la cual el programa se vio imposibilitado de continuar al aire.

El audio viral de Moria Casán que sacudió las redes

En X comenzó a circular un audio de Moria Casán que generó todo tipo de reacciones entre sus fans, en medio del revuelo por el estreno de su biopic.

Se filtró un audio de la One dirigido a alguien de su entorno que rápidamente se hizo viral en X. En la grabación, la conductora plantea sin vueltas:"¿Cómo se pronuncia Netflix?".

La pregunta, tan simple como desopilante, fue el puntapié para que el audio se replicara masivamente entre los usuarios de la red social.

La diva no se quedó solo con la pregunta inicial y redobló la apuesta con una reflexión que también se volvió furor: "No hay manera de pronunciar bien Netflix", remarcó Moria en otro tramo de la grabación.

Y para cerrar con broche de oro su particular planteo fonético, lanzó una demanda que terminó de consagrar el audio como viral: "¡Que alguien me diga cómo se dice la x final!".

Mientras las redes siguen compartiendo y reversionando el audio de Moria Casán, la diva continúa siendo noticia de cara al estreno de la serie que retrata su historia.

Se espera que, una vez que la ficción llegue a la plataforma, la One redoble sus apariciones mediáticas y vuelva a dar de qué hablar, ya sea por la producción o por nuevos exabruptos como el que hoy tiene a todos hablando de cómo se pronuncia, finalmente, Netflix.