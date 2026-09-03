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El riesgo país volvió a bajar de los 500 puntos y alcanzó su menor nivel desde mediados de agosto

El indicador elaborado por J.P. Morgan descendió a 496 puntos básicos impulsado por la mejora de los bonos soberanos en dólares. Mientras tanto, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operaron con pérdidas de hasta 5,5% en una jornada marcada por la cautela de los mercados internacionales.

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El indicador elaborado por J.P. Morgan descendió a 496 puntos básicos impulsado por la mejora de los bonos soberanos en dólares. (Foto: archivo)

El indicador elaborado por J.P. Morgan descendió a 496 puntos básicos impulsado por la mejora de los bonos soberanos en dólares. (Foto: archivo)

El riesgo país argentino perforó este jueves la barrera de los 500 puntos básicos y se ubicó en 496 unidades, su nivel más bajo en dos semanas. La mejora estuvo respaldada por el avance de los bonos soberanos en dólares, en una rueda que mostró señales mixtas para los activos locales.

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El indicador de J.P. Morgan avanzó por tercera rueda consecutiva, mientras el dólar al público alcanzó un nuevo máximo nominal y el blue bajó a $1.555. (Foto: archivo)

Los títulos Globales, emitidos bajo legislación de Nueva York, registraron subas de hasta 0,3%, mientras que los Bonares, regidos por ley argentina, mostraron movimientos dispares entre avances y retrocesos.

El índice elaborado por J.P. Morgan volvió a ubicarse por debajo de los 500 puntos básicos por primera vez desde el 17 de agosto. (Foto: archivo)

El índice elaborado por J.P. Morgan volvió a ubicarse por debajo de los 500 puntos básicos por primera vez desde el 17 de agosto. (Foto: archivo)

La caída del indicador representa un nuevo descenso luego de la fuerte suba registrada durante agosto. En ese período, el riesgo país había escalado en medio de las dudas que surgieron en el mercado por el debilitamiento de la imagen del presidente Javier Milei y las intervenciones destinadas a contener la cotización del dólar oficial.

De esta manera, el índice elaborado por J.P. Morgan volvió a ubicarse por debajo de los 500 puntos básicos por primera vez desde el 17 de agosto.

Las acciones argentinas no acompañaron la mejora

A diferencia de los bonos, las acciones argentinas negociadas en Wall Street operaron en terreno negativo.

Las mayores caídas correspondieron a Bioceres, que llegó a perder hasta 5,5%. Detrás se ubicaron Loma Negra, con una baja de 3,8%; Cresud, con un retroceso de 3%; e YPF, que cedió 3%.

La tendencia también se reflejó en el mercado local. El índice S&P Merval cayó 1,8% y cerró en 3.049.094,40 puntos. Medido en dólares, el principal indicador bursátil de la plaza porteña retrocedió 1,9% hasta las 1.916,87 unidades.

Pese al retroceso de la jornada, el Merval mantiene un saldo positivo en septiembre. En lo que va del mes acumula una mejora de 2,6%, lo que le permitió recuperar parte de la caída cercana al 10% que había registrado durante agosto.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operaron con pérdidas de hasta 5,5% en una jornada marcada por la cautela de los mercados internacionales. (Foto: archivo)

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operaron con pérdidas de hasta 5,5% en una jornada marcada por la cautela de los mercados internacionales. (Foto: archivo)

La mirada puesta en la Reserva Federal

La evolución de los mercados también estuvo condicionada por factores externos. Los inversores siguieron de cerca tanto la situación en Medio Oriente como las señales sobre la política monetaria de Estados Unidos.

En ese contexto, el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, aseguró que, si los próximos datos económicos confirman una desaceleración de las presiones inflacionarias, respaldaría mantener sin cambios las tasas de interés en la próxima reunión del organismo.

Las declaraciones tuvieron impacto sobre la deuda estadounidense. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó 1% hasta 4,744%, en camino a registrar su mayor baja desde el 25 de agosto. En paralelo, la tasa de los títulos a 30 años retrocedió 0,7% y se ubicó en 5,232%.

Durante la semana, los rendimientos de la deuda habían avanzado en distintos mercados por la preocupación generada por el aumento del precio del petróleo tras la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán.

En pocas palabras

  • Riesgo país: Bajó a 496 puntos básicos, su menor nivel desde mediados de agosto.
  • Bonos soberanos: Los títulos en dólares subieron hasta 0,3% impulsando la mejora del indicador.
  • Acciones: Las acciones argentinas en Wall Street cayeron hasta 5,5% en una jornada de cautela.
Resumen generado por Thinkindot AI
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