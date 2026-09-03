El riesgo país volvió a bajar de los 500 puntos y alcanzó su menor nivel desde mediados de agosto

Las acciones argentinas no acompañaron la mejora

A diferencia de los bonos, las acciones argentinas negociadas en Wall Street operaron en terreno negativo.

Las mayores caídas correspondieron a Bioceres, que llegó a perder hasta 5,5%. Detrás se ubicaron Loma Negra, con una baja de 3,8%; Cresud, con un retroceso de 3%; e YPF, que cedió 3%.

La tendencia también se reflejó en el mercado local. El índice S&P Merval cayó 1,8% y cerró en 3.049.094,40 puntos. Medido en dólares, el principal indicador bursátil de la plaza porteña retrocedió 1,9% hasta las 1.916,87 unidades.

Pese al retroceso de la jornada, el Merval mantiene un saldo positivo en septiembre. En lo que va del mes acumula una mejora de 2,6%, lo que le permitió recuperar parte de la caída cercana al 10% que había registrado durante agosto.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operaron con pérdidas de hasta 5,5% en una jornada marcada por la cautela de los mercados internacionales. (Foto: archivo)

La mirada puesta en la Reserva Federal

La evolución de los mercados también estuvo condicionada por factores externos. Los inversores siguieron de cerca tanto la situación en Medio Oriente como las señales sobre la política monetaria de Estados Unidos.

En ese contexto, el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, aseguró que, si los próximos datos económicos confirman una desaceleración de las presiones inflacionarias, respaldaría mantener sin cambios las tasas de interés en la próxima reunión del organismo.

Las declaraciones tuvieron impacto sobre la deuda estadounidense. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó 1% hasta 4,744%, en camino a registrar su mayor baja desde el 25 de agosto. En paralelo, la tasa de los títulos a 30 años retrocedió 0,7% y se ubicó en 5,232%.

Durante la semana, los rendimientos de la deuda habían avanzado en distintos mercados por la preocupación generada por el aumento del precio del petróleo tras la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán.