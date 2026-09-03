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Netflix estrenó la película del año: dura menos de 2 horas y ya está entre las más populares

La mejor película de suspenso llegó por sorpresa a Netflix con secretos familiares, una protagonista impactante y una intriga inquietante.

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Netflix estrenó la película del año: dura menos de 2 horas y ya está entre las más populares. (Foto: Archivo)

Netflix estrenó la película del año: dura menos de 2 horas y ya está entre las más populares. (Foto: Archivo)

Ahora, Netflix ha incorporado una propuesta que apunta directamente a los fanáticos del thriller y las historias de misterio: la mejor película de suspenso nórdica para quienes disfrutan de los secretos familiares, las protagonistas complejas y las historias donde nada es exactamente lo que parece.

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Adrián Suar y Griselda Siciliani brillan con el estreno de una nueva película. (Foto: Gentileza Netflix)

La película se titula "Una mujer sin pasado" y llega desde Dinamarca con una premisa que plantea una incógnita desde el comienzo. Una mujer se lanza desde un puente. Tiempo después, aparece en una isla aparentemente tranquila junto a su pareja. Ha comenzado una nueva vida. Sin embargo, hay un problema que lo cambia todo: no recuerda quién era antes de aquel episodio.

Ese es solo el principio de una historia que irá revelando información de forma progresiva. Lo que parecía una vida reconstruida sobre las ruinas de un pasado traumático comenzará a transformarse en algo mucho más inquietante.

¿De qué trata Una mujer sin pasado en Netflix?

La historia de Una mujer sin pasado arranca con una imagen que plantea inmediatamente una pregunta: "Tras descubrir que tiene una familia y un imperio logístico, una mujer con amnesia regresa a su pasado privilegiado y en apariencia perfecto para entender por qué lo abandonó".

La pérdida de memoria se convierte así en uno de los motores de la trama. No se trata únicamente de descubrir qué ocurrió antes del salto. También será necesario entender quién era realmente esa mujer y por qué terminó tomando una decisión tan extrema.

Netflix apuesta en esta ocasión por una estructura que alimenta las dudas. Cada nuevo descubrimiento abre otra pregunta. Y la protagonista tendrá que enfrentarse a una realidad que resulta mucho más compleja de lo que imaginaba.

El espectador conoce la historia al mismo tiempo que ella va recuperando información. Esa decisión narrativa permite que la intriga se mantenga durante buena parte del relato.

¿Por qué esta película puede recordar a las historias de Camilla Läckberg?

Camilla Läckberg se ha convertido en uno de los nombres más reconocibles de la novela negra y del suspenso procedente de Suecia. Sus historias han demostrado que detrás de entornos aparentemente tranquilos pueden esconderse conflictos familiares, secretos y acontecimientos mucho más oscuros.

La protagonista ocupa el centro absoluto de la historia. No es una simple espectadora de lo que ocurre. Su búsqueda personal será el camino a través del cual se irán descubriendo los acontecimientos.

La familia, que en principio debería representar un espacio de seguridad, terminará siendo uno de los lugares donde se concentran las principales incógnitas. La protagonista tendrá que comprender qué relación existía entre su vida anterior, los intereses de su entorno y el episodio que terminó con ella lanzándose al vacío.

La isla en la que la protagonista aparece después del trauma transmite inicialmente una sensación de calma. Sin embargo, esa tranquilidad contrasta con todo lo que permanece escondido.

Por un lado, hay paisajes y espacios que parecen alejados del peligro. Por otro, existe una historia marcada por recuerdos perdidos, relaciones familiares complicadas y verdades que irán apareciendo cuando la protagonista comience a investigar.

El elenco principal de Una mujer sin pasado

  • Natalie Madueño
  • Claes Bang
  • Pål Sverre Hagen
  • Stina Ekblad
  • Ingrid Bolsø Berdal
  • Lars Simonsen

Tráiler en español de Una mujer sin pasado

En pocas palabras

  • Película de suspenso: Netflix estrena "Una mujer sin pasado", un thriller nórdico sobre secretos familiares y amnesia.
  • Trama principal: La protagonista, tras intentar suicidarse, reconstruye su vida pero debe desentrañar su identidad perdida.
  • Elenco destacado: La producción cuenta con la participación de Natalie Madueño y Claes Bang, entre otros.
Resumen generado por Thinkindot AI
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