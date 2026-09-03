Netflix estrenó la película del año: dura menos de 2 horas y ya está entre las más populares

La pérdida de memoria se convierte así en uno de los motores de la trama. No se trata únicamente de descubrir qué ocurrió antes del salto. También será necesario entender quién era realmente esa mujer y por qué terminó tomando una decisión tan extrema.

Netflix apuesta en esta ocasión por una estructura que alimenta las dudas. Cada nuevo descubrimiento abre otra pregunta. Y la protagonista tendrá que enfrentarse a una realidad que resulta mucho más compleja de lo que imaginaba.

El espectador conoce la historia al mismo tiempo que ella va recuperando información. Esa decisión narrativa permite que la intriga se mantenga durante buena parte del relato.

¿Por qué esta película puede recordar a las historias de Camilla Läckberg?

Camilla Läckberg se ha convertido en uno de los nombres más reconocibles de la novela negra y del suspenso procedente de Suecia. Sus historias han demostrado que detrás de entornos aparentemente tranquilos pueden esconderse conflictos familiares, secretos y acontecimientos mucho más oscuros.

La protagonista ocupa el centro absoluto de la historia. No es una simple espectadora de lo que ocurre. Su búsqueda personal será el camino a través del cual se irán descubriendo los acontecimientos.

La familia, que en principio debería representar un espacio de seguridad, terminará siendo uno de los lugares donde se concentran las principales incógnitas. La protagonista tendrá que comprender qué relación existía entre su vida anterior, los intereses de su entorno y el episodio que terminó con ella lanzándose al vacío.

La isla en la que la protagonista aparece después del trauma transmite inicialmente una sensación de calma. Sin embargo, esa tranquilidad contrasta con todo lo que permanece escondido.

Por un lado, hay paisajes y espacios que parecen alejados del peligro. Por otro, existe una historia marcada por recuerdos perdidos, relaciones familiares complicadas y verdades que irán apareciendo cuando la protagonista comience a investigar.

El elenco principal de Una mujer sin pasado

Natalie Madueño

Claes Bang

Pål Sverre Hagen

Stina Ekblad

Ingrid Bolsø Berdal

Lars Simonsen

Tráiler en español de Una mujer sin pasado