La visita de León XIV: el Papa encabezaría un encuentro con sectores empresarios, sindicales y sociales en la UCA

Este posible encuentro fue planteado por el Episcopado de manera independiente de las propuestas de la Casa Rosada que encabeza la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y se suma a otras actividades que hará León XIV y que fueron anunciadas por la Iglesia, como la visita a la cárcel de Devoto y el Cottolengo Don Orione.

Desde la Iglesia dejaron trascender que una vez que esté en la Argentina, León XIV "seguramente brindará un homenaje al Papa Francisco". Los que lo conocen señalan que el Sumo Pontífice tomará parte del mensaje que dejó Jorge Bergoglio con relación a la necesidad de "empatía" de parte de la dirigencia política hacia los sectores carenciados y excluidos.

Ese mensaje, justamente, es el que vinieron dando en las últimas semanas el actual arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y el titular del Episcopado y obispo de Mendoza, Marcelo Colombo, con reclamos a la dirigencia política y al Gobierno por los argentinos endeudados y que no llegan a fin de mes.

Según explicaron las fuentes, tanto las autoridades nacionales como las de las tres provincias que visitará el Papa (CABA, Buenos Aires y Córdoba), no serán invitadas al encuentro con empresarios, sindicatos y movimientos sociales. "Los gobiernos tienen su lugar en el encuentro protocolar que se hace en todos los viajes papales, que se denomina encuentro con el cuerpo diplomático y autoridades de la sociedad civil", argumentaron.

En cambio, "el encuentro con el presidente Javier Milei será protocolar en la Casa Rosada", primero con una reunión meramente protocolar por tratarse de una "visita oficial de un jefe de Estado".

Al término de la reunión protocolar en Casa Rosada, "el Papa irá al Palacio Libertad para el encuentro con el cuerpo diplomático y autoridades de la sociedad civil". El mismo es organizado el gobierno nacional junto a la Nunciatura Apostólica. En la Casa Rosada no descartan decretar feriado o asueto nacional para alguno de los días de la visita del León XIV.

Respecto de toda la agenda que cumplirá el Papa en la Argentina, será el Vaticano a través de la Nunciatura el que anuncie la confirmación de lugares días y horarios. Se prevé que lo hará a mediados o finales de septiembre, luego de analizar la información que llevará a Roma la delegación que visitó estos días el país.

El Vaticano confirmará el itinerario que cumplirá el Papa en la Argentina

La delegación de la Nunciatura Apostóloca del Vaticano visitó la Basílica de Luján, en la provincia de Buenos, Aires, donde el Papa León XIV daría la misa multitudinaria de despedida en su visita a la Argentina. Foto: Presidencia.

En el marco de los preparativos para la visita del papa León XIV a la Argentina, los equipos involucrados en la organización realizaron el miércoles una jornada de trabajo técnico en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires con recorridas por distintos puntos relacionados con la agenda del Santo Padre.

Según informó oficialmente la Casa Rosada, la comitiva, integrada por representantes de la Secretaría General de la Presidencia, de la delegación del Vaticano, de la Nunciatura Apostólica, de la Conferencia Episcopal Argentina y de la Cancillería, visitaron en esta ocasión el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires (Cárcel de Devoto); el Cottolengo Don Orione; la Basílica de Luján; y la Villa Marista, donde "se relevaron aspectos vinculados con la logística y la organización de las distintas actividades previstas".

La recorrida formó parte del trabajo de coordinación que llevan adelante la Secretaría General de la Presidencia, la delegación del Vaticano, la Nunciatura Apostólica, la Conferencia Episcopal Argentina, la Cancillería y las autoridades de las distintas jurisdicciones involucradas en la planificación integral de la visita del Sumo Pontífice.

La visita del Papa contempla los siguientes actos públicos e institucionales en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires y alrededores: