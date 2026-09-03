Gustavo Bermúdez sorprendió al revelar la inesperada historia que lo une a la familia Messi: “Jorge me odiaba”

Al tiempo que no dudó en tener palabras afectuosas para Jorge Messi, a quien recordó con enorme cariño y respeto. “Y Jorge, que en paz descanse, un gran tipo… La verdad que llegué a quererlo mucho. Lo conocí, un ser extraordinario, igual que Celia, igual que toda la familia, Leo y toda la familia”, expresó.

Pero el recuerdo más desopilante llegó cuando Gustavo Bermúdez contó cómo reaccionaba Jorge ante la admiración de su esposa. La reiterada referencia a la casa del actor terminó convirtiéndose en motivo de bromas dentro de la familia.

“Jorge me cargaba, me decía… ‘Me tenía podrido Celia cada vez que pasaba. Acá vive Gustavito, acá vive Gustavito’, decía”, recordó el protagonista de las más icónicas telenovelas argentinas de los años '90.

Y, entre risas, reprodujo la particular frase que le decía el padre de Lionel Messi: “En esa época me tenía podrido de decir Gustavito, yo te odiaba”. La expresión, según el relato del actor, estaba dicha en tono de broma y reflejaba la confianza que había entre ambos.

Además, durante la entrevista, Gustavo confirmó que su relación con la familia del futbolista continúa hasta la actualidad. Ante la consulta sobre si todavía mantiene contacto con ellos, respondió de manera contundente: “Sí, sigo en contacto, sí, sí”.

De esta manera, Gustavo Bermúdez compartió una faceta poco conocida de su vínculo con la familia de Lionel Messi y recordó con especial afecto a Jorge y Celia. Una historia que comenzó mucho antes de los encuentros vinculados al mundo del espectáculo y que quedó marcada por el cariño, la cercanía y aquellas curiosas referencias de Celia al pasar por el barrio donde vivía el reconocido actor.

Qué dijo la mamá de Messi tras el retiro de su hijo de la Selección argentina

El lunes 31 de agosto de 2026 quedará marcado para siempre en la historia de la Selección Argentina. Ese día, Lionel Messi confirmó su decisión de ponerle punto final a su ciclo con la camiseta nacional después de dos décadas.

En Intrusos (América TV), Adrián Pallares compartió el mensaje que recibió de Celia Cuccittini, madre del capitán argentino, pocos minutos después de que el futbolista hiciera público su anuncio.

“Hola Adri, los estoy mirando y sigo llorando. Aunque ya lo sabíamos, estamos toda la familia muy tristes. Pero lo importante es que él sea feliz”, expresó con profunda emoción.

Celia también hizo referencia a Jorge Messi, quien murió semanas atrás a los 68 años, y recordó una frase que el padre del jugador solía repetir: “El papá siempre decía: ¿qué voy a hacer cuando no juegue más? Y pasó todo junto, increíble”.

Se trató de la primera declaración pública de Celia luego del anuncio de su hijo. En la carta que Messi escribió de puño y letra, reveló que había redactado esas palabras el 21 de julio, apenas dos días después de la derrota 1-0 de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026.

“Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, explicó el futbolista.

En su publicación de Instagram, además, reconoció el desgaste detrás de la decisión: “Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”.