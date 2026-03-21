Gitanas estafadoras: giro inesperado tras la detención de un comisario bonaerense
Avanza la causa por el suicidio de una peluquera engañada con una supuesta “limpieza espiritual”, en la que están acusadas tres mujeres de la comunidad gitana.
Avanza la causa por el suicidio de una peluquera engañada con una supuesta “limpieza espiritual”, en la que están acusadas tres mujeres de la comunidad gitana.
La investigación por la millonaria estafa que llevó al suicidio de una peluquera de Ingeniero Budge dio un vuelco inesperado este viernes. Detuvieron a un comisario bonaerense acusado de actuar como informante de las gitanas prófugas, pasándoles datos precisos sobre allanamientos para que evitaran ser arrestadas.
Se trata del comisario Leonardo Ponte Winsto, también abogado civil, quien mantenía contactos con familiares de Mirta Noemí Mitrovich, aún prófuga junto a Nancy Marina Yovanovich, según indicó el fiscal Ignacio Torrigino, de la UFI 19 de Lomas de Zamora.
La detención se produjo durante un operativo realizado por Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense en la vivienda del agente, ubicada en Ituzaingó. En el domicilio también se secuestraron varios teléfonos celulares y una suma de dinero en efectivo, tanto en pesos como en dólares, según informó Diario Conurbano.
En ese marco, el fiscal imputó al comisario por los delitos de "encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público".
Los investigadores pudieron establecer que el efectivo, que prestaba servicios en la zona de Quilmes, mantuvo comunicaciones con allegados a Mitrovich días antes y el mismo día de un allanamiento clave.
Hace aproximadamente diez días, la Policía Bonaerense irrumpió en la casa del hijastro de la mujer en Castelar, pero la sospechosa había escapado minutos antes. Testigos confirmaron que se retiró poco antes de que derribaran la puerta, lo que ahora se atribuye a una filtración de información.
Hasta el momento no se acreditó que el comisario haya recibido dinero a cambio de los datos, aunque la Justicia considera probado que entregó información sensible de la causa, lo que permitió que las prófugas eludieran a la policía durante al menos dos meses.
El suicidio de la peluquera tras la presunta estafa gitana
El caso se remonta a mediados de enero, cuando tres mujeres de la comunidad gitana de Temperley, Mirta Noemí Mitrovich, Nancy Marina Yovanovich y María Silvia Mitrovich, de 78 años, habrían engañado a Merlín Díaz, una peluquera de 30 años, con el clásico “cuento del tío” y una supuesta “limpieza espiritual”.
La víctima les entregó sus ahorros, alrededor de 14 millones de pesos, y al descubrir el engaño se quitó la vida ingiriendo ácido muriático.
Tras el drama que conmocionó al conurbano, María Silvia Mitrovich se presentó voluntariamente ante la Justicia y obtuvo la eximición de prisión al negar las acusaciones. Las otras dos acusadas continúan con orden de captura activa.