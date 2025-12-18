Golpearon a un abuelo de 89 años con Alzheimer en un geriátrico: cuál fue la justificación de la dueña

En ese contexto, Karen Salas, nieta del hombre que además presenta pérdida progresiva de la visión y disminución auditiva, le exigió a la dueña los registros fílmicos del lugar. “Al principio se negó, pero después lo mostró y se ve clarito que no le dio un cachetazo como ella dijo, sino que le pegó un montón de piñas en la cara”, contó la joven a Telenoche.

Con ese diagnóstico, la familia decidió retirar al hombre del geriátrico y radicar una denuncia policial. También resolvieron trasladar a su esposa, de 84 años, que residía en el mismo lugar, por temor a que pudiera atravesar una situación similar.

La dueña del geriátrico apuntó contra el paciente y la familia

Tras la repercusión que tuvo el caso en las últimas horas, la dueña del geriátrico hizo su descargo y se refirió a la dificultad que representaba el cuidado del anciano. “Le agarran episodios todos los días. Un día el hijo lo llevó a la cocina y agarró un cuchillo y a una asistente la tomó del cuello. Tuvimos que llamar a la Policía para que intervenga. Por más que tenga 89 años, es un hombre de físico grande y nosotras pesamos 50 kilos”, expresó Rosa al portal 0223.

Respecto de la secuencia registrada por las cámaras de seguridad, la encargada del establecimiento reconoció que hubo un forcejeo y admitió haberle dado un golpe. “La enfermera lo agarró de brazo y él le dio una patada. Fui para ayudarla. Él trataba de sacarme y en ese segundo le di un manotazo en la boca. Yo terminé con el brazo lastimado”, aseguró.

En la misma línea, destacó que fue ella misma quien entregó el material fílmico a la familia para que se tome conocimiento de lo que sucedió. “Hace siete años tengo el hogar y nunca tuve quejas de nadie. Yo no tengo nada que ocultar”, sostuvo.

Por último, Rosa apuntó contra los allegados del residente y puso en duda sus motivaciones. “Esta familia es muy conflictiva. Lo que busca es sacarme plata. No es la primera vez que pasa. Sé perfectamente cómo es. Me duele porque buscan perjudicarme a mí y a muchos abuelos que están bien”, concluyó.