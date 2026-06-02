Andrea del Boca y Yipio le declararon la guerra a Solange tras su explosivo regreso a Gran Hermano

El regreso de Solange no pasó desapercibido: más allá de la estrategia que ella misma promete desplegar, la tensión con algunos compañeros anticipa que su segunda etapa en la casa estará marcada por choques y alianzas que pondrán a prueba la convivencia.

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Cuál fue la fuerte advertencia de Solange Abraham al regresar a Gran Hermano

El último domingo la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a vivir un giro inesperado. Tras la salida de Gladys La Bomba Tucumana, el reality abrió sus puertas al regreso de Solange Abraham, quien apenas pisó el estudio dejó en claro cuál sería su postura dentro del juego.

Luego de reencontrarse con sus compañeros, Solange se dirigió al confesionario y lanzó un mensaje a sus seguidores: "Quiero aprovechar para para decirte a vos y a la gente que yo acá vengo a desordenar todo un poco".

La participante no ocultó su plan y fue categórica: "Y me van a ver con actitudes chocantes y muchas veces soberbia, pero es estrategia, 100 por ciento estrategia. ¿Por qué? Porque no hay nada más que lo desestabilice a todos estos jugadores que mi actitud. 100 por ciento estrategia".

Consciente de la polémica que podía despertar, pidió apoyo a quienes la siguen: "Necesito que no me retes por eso y toda la gente que lo sepa, que me apoye mucho".

El Big, fiel a su estilo, le dio la bienvenida con una advertencia incluida: "Bueno, espero que tengas una estadía feliz. Que te diviertas, que juegues, como vos sabés hacerlo. Pero obviamente siempre dentro del reglamento".