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Andrea del Boca y Yipio le declararon la guerra a Solange tras su explosivo regreso a Gran Hermano

El regreso de Solange Abraham a Gran Hermano Generación Dorada desató tensión: Andrea y Yipio mostraron su enojo y anticipan un juego lleno de conflictos.

2 jun 2026, 00:45
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yipio, solange y andrea del boca
yipio, solange y andrea del boca

La noche del domingo en Gran Hermano Generación Dorada(Telefe) estuvo marcada por un regreso que agitó las aguas dentro de la casa. Tras la salida de Gladys La Bomba Tucumana, Solange Abraham volvió a ingresar al juego y su presencia desató reacciones inmediatas entre los participantes, especialmente Andrea del Boca y Yipio, quienes no pudieron disimular su enojo.

“No la pienso saludar”, lanzó Yipio apenas la vio entrar. Andrea, intentando calmar la tensión, le sugirió: “No le des el gusto, podemos estar sonriéndonos”. Pero la incomodidad era evidente y el clima se cargó de tensión desde el primer minuto.

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En otro momento, en una charla con Juanicar y Titi, Yipio dejó clara su postura: “Yo con Sol no voy a tener ningún tipo de código, voy a tocar donde duela. Me estoy traicionando a mí misma, porque me conozco y no puedo contra mí. No van a tener ningún tipo de límites”. Emanuel se sumó al debate sobre si Solange cambiaría su actitud respecto a su primera estadía, pero Yipio fue tajante: “No va a cambiar, es una mier... de persona, no va a cambiar”.

Andrea también expresó su malestar en una conversación con Nenu, recordando un episodio que la afectó profundamente: “No quiere que se hable de su hija, pero sí habló de la mía. Una cosa es hablar de la hija, por ejemplo de Emanuel, decir ‘qué linda que está’ y otra es burlarse o de alguna manera insultarme”.

El regreso de Solange no pasó desapercibido: más allá de la estrategia que ella misma promete desplegar, la tensión con algunos compañeros anticipa que su segunda etapa en la casa estará marcada por choques y alianzas que pondrán a prueba la convivencia.

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Cuál fue la fuerte advertencia de Solange Abraham al regresar a Gran Hermano

El último domingo la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a vivir un giro inesperado. Tras la salida de Gladys La Bomba Tucumana, el reality abrió sus puertas al regreso de Solange Abraham, quien apenas pisó el estudio dejó en claro cuál sería su postura dentro del juego.

Luego de reencontrarse con sus compañeros, Solange se dirigió al confesionario y lanzó un mensaje a sus seguidores: "Quiero aprovechar para para decirte a vos y a la gente que yo acá vengo a desordenar todo un poco".

La participante no ocultó su plan y fue categórica: "Y me van a ver con actitudes chocantes y muchas veces soberbia, pero es estrategia, 100 por ciento estrategia. ¿Por qué? Porque no hay nada más que lo desestabilice a todos estos jugadores que mi actitud. 100 por ciento estrategia".

Consciente de la polémica que podía despertar, pidió apoyo a quienes la siguen: "Necesito que no me retes por eso y toda la gente que lo sepa, que me apoye mucho".

El Big, fiel a su estilo, le dio la bienvenida con una advertencia incluida: "Bueno, espero que tengas una estadía feliz. Que te diviertas, que juegues, como vos sabés hacerlo. Pero obviamente siempre dentro del reglamento".

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