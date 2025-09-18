En vivo Radio La Red
Policiales
Investigación

Crimen en un geriátrico: la insólita acusación contra una mujer de 95 años

La víctima, de 89 años, fue atacada en su habitación. La sospechosa, de 95, quedó detenida e imputada por homicidio en segundo grado.

Un brutal crimen sacudió a la ciudad de Nueva York: una mujer de 95 años fue acusada de asesinar a su compañera de cuarto en un geriátrico de Brooklyn. La víctima fue identificada como Nina Kravtsov, de 89 años, quien murió tras recibir golpes en la cabeza con un objeto contundente.

El episodio ocurrió el domingo 14 de septiembre por la noche en el Seagate Rehabilitation and Nursing Center, ubicado en Coney Island. La policía llegó cerca de las 22:30 tras un llamado de emergencia.

geriatrico4

Cuando los agentes ingresaron a la habitación, hallaron el cuerpo de Kravtsov en su cama, cubierto de sangre y con graves heridas en la cabeza y el rostro. Según el fiscal adjunto de Brooklyn, Ari Rottenberg, fue un auxiliar de enfermería quien descubrió primero la escena durante su ronda.

El empleado declaró que vio a Smirnova en el baño de la habitación, con el camisón y las piernas manchadas de sangre, lavándose las manos. Los oficiales también encontraron una silla de ruedas sin apoyapiés: uno de ellos estaba en el piso, ensangrentado, y el otro apareció debajo de una ventana.

La investigación y las acusaciones

Kravtsov fue trasladada de urgencia al NYU Langone Hospital, donde confirmaron su fallecimiento por traumatismo contundente. La fiscalía imputó a Smirnova por homicidio en segundo grado y tenencia ilegal de un arma en cuarto grado.

El fiscal Rottenberg reveló que la acusada había llegado al asilo apenas dos días antes y compartía la habitación con Kravtsov, una sobreviviente del Holocausto.

geriatrico

El testimonio de la hija de la víctima

Lucy Flom, hija de la víctima, contó al New York Post que su madre sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y emigró a Estados Unidos para criarla sola.

“Se sacrificó mucho. Era madre soltera, me tuvo a los 18 años y vino aquí para darme una buena educación. Era una madre muy dedicada”, expresó.

La fiscalía solicitó una evaluación de salud mental para Smirnova, pero el juez no hizo lugar al pedido, pese a la oposición de la defensa. La próxima audiencia está prevista para el viernes, mientras la investigación continúa y el geriátrico sigue conmocionado por el caso.

