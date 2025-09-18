Crimen en un geriátrico: la insólita acusación contra una mujer de 95 años

El empleado declaró que vio a Smirnova en el baño de la habitación, con el camisón y las piernas manchadas de sangre, lavándose las manos. Los oficiales también encontraron una silla de ruedas sin apoyapiés: uno de ellos estaba en el piso, ensangrentado, y el otro apareció debajo de una ventana.

La investigación y las acusaciones

Kravtsov fue trasladada de urgencia al NYU Langone Hospital, donde confirmaron su fallecimiento por traumatismo contundente. La fiscalía imputó a Smirnova por homicidio en segundo grado y tenencia ilegal de un arma en cuarto grado.

El fiscal Rottenberg reveló que la acusada había llegado al asilo apenas dos días antes y compartía la habitación con Kravtsov, una sobreviviente del Holocausto.

geriatrico

El testimonio de la hija de la víctima

Lucy Flom, hija de la víctima, contó al New York Post que su madre sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y emigró a Estados Unidos para criarla sola.

“Se sacrificó mucho. Era madre soltera, me tuvo a los 18 años y vino aquí para darme una buena educación. Era una madre muy dedicada”, expresó.

La fiscalía solicitó una evaluación de salud mental para Smirnova, pero el juez no hizo lugar al pedido, pese a la oposición de la defensa. La próxima audiencia está prevista para el viernes, mientras la investigación continúa y el geriátrico sigue conmocionado por el caso.