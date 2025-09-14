Brutal caso de maltrato animal: detuvieron a un joven de 23 años tras ser filmado golpeando y ahorcando a sus perros

Embed

Estado de los animales y rescate

Fuentes policiales confirmaron que al menos uno de los perros presentaba signos de mala higiene y desnutrición. Tras el operativo, los animales quedaron bajo el cuidado de organizaciones proteccionistas, que ya iniciaron su atención veterinaria y un proceso de recuperación.

“Estos perros estaban en un estado lamentable, sin comida ni agua suficiente. Vamos a garantizar que reciban el cuidado que merecen”, señalaron desde una de las ONG que participaron del rescate.

La causa judicial y posibles sanciones

El joven quedó imputado por maltrato animal y permanece demorado mientras se define su situación procesal. La causa avanza bajo la Ley 14.346, que penaliza los actos de crueldad y maltrato contra los animales e incluye posibles penas de prisión y la inhabilitación para la tenencia de mascotas.

Desde la fiscalía indicaron que continuarán relevando pruebas y testimonios para determinar si existieron episodios previos de violencia y el grado de daño sufrido por cada animal.