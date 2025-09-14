En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
La Plata
Maltrato animal
Violencia

Brutal caso de maltrato animal: detuvieron a un joven de 23 años tras ser filmado golpeando y ahorcando a sus perros

Una vecina registró en video el ataque y lo denunció. La policía intervino de inmediato, rescató a los animales y detuvo al agresor, que quedó imputado por maltrato animal.

CMSPortada Contenidos  Brutal caso de maltrato animal: detuvieron a un joven de 23 años tras ser filmado golpeando y ahorcando a sus perros

CMSPortada Contenidos  Brutal caso de maltrato animal: detuvieron a un joven de 23 años tras ser filmado golpeando y ahorcando a sus perros

Un estremecedor caso de maltrato animal conmocionó este jueves a la ciudad de La Plata. Un joven de 23 años fue detenido luego de que una vecina lo filmara mientras golpeaba y ahorcaba a sus perros en el barrio La Hermosura, ubicado en la zona de Ruta 11 y calle 639.

Leé también River le ganó 2-1 a Estudiantes en La Plata y ahora piensa en Palmeiras por la Copa Libertadores
River le ganó 2-1 a Estudiantes en La Plata. (Foto. X @River)

La filmación, realizada entre las 10 y las 11 de la mañana, fue clave para alertar a la Policía, que se presentó en el lugar y procedió a la detención del agresor. Personal del Comando de Patrullas intervino de inmediato y rescató a los animales que permanecían en la vivienda.

Las imágenes que desataron la denuncia

Según informó el medio local 0221, el joven fue captado mientras agredía físicamente a los perros, propinándoles patadas y golpes con un palo. Las escenas de violencia generaron indignación en redes sociales cuando el video se viralizó.

La Fiscalía N° 17 de La Plata, a cargo de Eugenia Di Lorenzo y especializada en casos de maltrato animal, tomó intervención en el caso. La grabación fue incorporada como prueba fundamental en la causa judicial que investiga el delito.

Embed

Estado de los animales y rescate

Fuentes policiales confirmaron que al menos uno de los perros presentaba signos de mala higiene y desnutrición. Tras el operativo, los animales quedaron bajo el cuidado de organizaciones proteccionistas, que ya iniciaron su atención veterinaria y un proceso de recuperación.

“Estos perros estaban en un estado lamentable, sin comida ni agua suficiente. Vamos a garantizar que reciban el cuidado que merecen”, señalaron desde una de las ONG que participaron del rescate.

La causa judicial y posibles sanciones

El joven quedó imputado por maltrato animal y permanece demorado mientras se define su situación procesal. La causa avanza bajo la Ley 14.346, que penaliza los actos de crueldad y maltrato contra los animales e incluye posibles penas de prisión y la inhabilitación para la tenencia de mascotas.

Desde la fiscalía indicaron que continuarán relevando pruebas y testimonios para determinar si existieron episodios previos de violencia y el grado de daño sufrido por cada animal.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
La Plata Maltrato animal
Notas relacionadas
La Plata: un nene de 13 años quedó inconsciente mientras defendía a su mamá del ataque de motochorros
Javier Milei reconoció la derrota, pero advirtió: "Vamos a acelerar y a profundizar el rumbo"
Expectativas en el búnker de La Libertad Avanza en Gonnet y se confirma la presencia de Javier Milei

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar