Pampita y Benjamín Vicuña venden la lujosa casa del escándalo: cómo es y cuántos millones piden

La propiedad está emplazada en un lugar exclusivo de CABA, cerca de los lagos de Palermo, en el Bajo Belgrano. En la actualidad, se pide 2.2 millones de dólares, según informaron en el programa de espectáculos.

En el informe se precisó que la vivienda cuenta con 735 metros cuadrados en total, de los cuales 507 son cubiertos. Se divide en cuatro plantas con 6 ambientes: cuatro dormitorios, cocina comedor y living comedor, cinco baños toilette, una cochera con espacio para varios autos, jardín con pileta, solarium y terraza.

En la plata baja se destaca por so hall de triple altura, un toilette, la cocina comedor y el acceso a la cava ubicada en el subsuelo. En el primer piso se encuentra la habitación principal, con vestidor y baño con hidromasaje. En el entrepiso hay otra habitación con acceso al patio interno y en el tecer piso hay dos dormitorios con baño individual.

"Está a la venta si tienen dos millones de dólares... Nadie le creía por eso ella sube los videos de la casa. Ya con el diario del lunes ya vimos que era todo verdad lo que decía Pampita, no mentía en ese caso, nadie le creía mucho", remarcó el conductor tras repasar al aire el informe sobre la venta de la casa del escándalo.

El famoso que se cansó de Pampita y la increpó en Punta del Este: el motivo

Pampita viajó a Punta del Este en familia para recibir el 2026 como tantos famosos y disfrutar de sus vacaciones. Pero una actitud de la modelo enfureció a uno de sus glamorosos vecinos y no pasó por alto.

Pepe Ochoa reveló en el programa LAM (América TV) que la modelo habría protagonizado un escándalo en la exclusiva zona de José Ignacio donde está instalada.

"Ella estaba con los petardos que no paraba, técnicamente no se podía", remarcó el panelista, dado que en aquel país está prohibida la pirotecnia de estruendo (petardos) por la Ley 20.246, que limita el uso y la comercialización de artefactos que superen los 110 decibeles.

De acuerdo al relato de Pepe Ochoa, fue el Kun Agüero, que al parecer está vacacionando en la casa vecina a la de la modelo y su familia en la costa uruguaya, quien se habría molestado con la situación.

Ante la furia de su pareja Sofía Calzetti y sus invitados por los estruendos que no dejaban de ensordecerlos, le habrían pedido al ex futbolista que interceda en la situación.

"La novia del Kun y la amiga le empezaron a quemar el bocho a él para que le diga a Pampita que pare", sostuvo Ochoa. Y explicó que finalmente el ex futbolista fue a pedirle a Pampita que pararan con los ruidosos petardos, aunque la modelo hizo caso omiso y junto a sus hijos continuaron en su accionar como si nada.

"Ella no le dio bola y, a manera de perdón, se apersonó Martín Pepa a la casa de él con un pan dulce y un champagne", concluyó el periodista sobre cómo terminó el cruce entre el Kun Agüero y Carolina Pampita Ardohain durante el comienzo del 2026.