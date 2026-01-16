Pampita y Benjamín Vicuña venden la lujosa casa del escándalo: cómo es y cuántos millones piden

En diciembre de 2015 estallaba un terrible escándalo en el espectáculo cuando Pampita publicó desde su cuenta en X las imágenes de las cámaras de seguridad de su casa donde se la vio hablando con Benjamín Vicuña.
Ver las ultimas noticias en a24.com
La modelo Pampita y el actor Benjamín Vicuña pusieron a la venta la propiedad donde se conocieron las imágenes de la cámara de seguridad del interior tras el escándalo con la China Suárez.
En diciembre de 2015 estallaba un terrible escándalo en el espectáculo cuando Pampita publicó desde su cuenta en X las imágenes de las cámaras de seguridad de su casa donde se la vio hablando con Benjamín Vicuña.
"Las fotos son de los videos de mi casa y corresponden a los días martes 8 y miércoles 9 de diciembre", publicó la modelo el 14 de diciembre 2015 para dar fuerza a su versión tras el escándalo con su entonces pareja y la China Suárez cuando filmaban la película El hilo rojo, que luego se estrenaría en 2016.
Lo cierto es que en el programa LAM (América Tv) contaron detalles sobre la puesta a la venta de esa casa del escándalo, con detalles de los lujosos ambientes que cuenta el inmueble y cuánto dinero piden Pampita y Vicuña.
"Una casa, la de Pampita que se vende, es un poco costoso, son unos millones de dólares, dos. Es la famosa casa del escándalo con Vicuña que salió a la venta", adelantaba Ángel de Brito para dar paso al informe sobre los espaciosos ambientes que cuenta la propiedad de la modelo y el actor chileno. Tras la separación de Pampita y Vicuña, la propiedad estuvo sin ocuparse y luego fue alquilada aunque no por mucho tiempo.
La propiedad está emplazada en un lugar exclusivo de CABA, cerca de los lagos de Palermo, en el Bajo Belgrano. En la actualidad, se pide 2.2 millones de dólares, según informaron en el programa de espectáculos.
En el informe se precisó que la vivienda cuenta con 735 metros cuadrados en total, de los cuales 507 son cubiertos. Se divide en cuatro plantas con 6 ambientes: cuatro dormitorios, cocina comedor y living comedor, cinco baños toilette, una cochera con espacio para varios autos, jardín con pileta, solarium y terraza.
En la plata baja se destaca por so hall de triple altura, un toilette, la cocina comedor y el acceso a la cava ubicada en el subsuelo. En el primer piso se encuentra la habitación principal, con vestidor y baño con hidromasaje. En el entrepiso hay otra habitación con acceso al patio interno y en el tecer piso hay dos dormitorios con baño individual.
"Está a la venta si tienen dos millones de dólares... Nadie le creía por eso ella sube los videos de la casa. Ya con el diario del lunes ya vimos que era todo verdad lo que decía Pampita, no mentía en ese caso, nadie le creía mucho", remarcó el conductor tras repasar al aire el informe sobre la venta de la casa del escándalo.
Pampita viajó a Punta del Este en familia para recibir el 2026 como tantos famosos y disfrutar de sus vacaciones. Pero una actitud de la modelo enfureció a uno de sus glamorosos vecinos y no pasó por alto.
Pepe Ochoa reveló en el programa LAM (América TV) que la modelo habría protagonizado un escándalo en la exclusiva zona de José Ignacio donde está instalada.
"Ella estaba con los petardos que no paraba, técnicamente no se podía", remarcó el panelista, dado que en aquel país está prohibida la pirotecnia de estruendo (petardos) por la Ley 20.246, que limita el uso y la comercialización de artefactos que superen los 110 decibeles.
De acuerdo al relato de Pepe Ochoa, fue el Kun Agüero, que al parecer está vacacionando en la casa vecina a la de la modelo y su familia en la costa uruguaya, quien se habría molestado con la situación.
Ante la furia de su pareja Sofía Calzetti y sus invitados por los estruendos que no dejaban de ensordecerlos, le habrían pedido al ex futbolista que interceda en la situación.
"La novia del Kun y la amiga le empezaron a quemar el bocho a él para que le diga a Pampita que pare", sostuvo Ochoa. Y explicó que finalmente el ex futbolista fue a pedirle a Pampita que pararan con los ruidosos petardos, aunque la modelo hizo caso omiso y junto a sus hijos continuaron en su accionar como si nada.
"Ella no le dio bola y, a manera de perdón, se apersonó Martín Pepa a la casa de él con un pan dulce y un champagne", concluyó el periodista sobre cómo terminó el cruce entre el Kun Agüero y Carolina Pampita Ardohain durante el comienzo del 2026.