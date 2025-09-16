En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Accidente
Explosión
Accidente laboral

Grave accidente: un operario perdió una parte de su cuerpo por la explosión de un aire acondicionado

El trabajador realizaba tareas de mantenimiento cuando el equipo explotó. Sufrió múltiples heridas y fue trasladado de urgencia al Hospital de Urgencias.

Grave accidente en una metalúrgica: un operario perdió una parte de su cuerpo por la explosión de un aire acondicionado

Grave accidente en una metalúrgica: un operario perdió una parte de su cuerpo por la explosión de un aire acondicionado

Un accidente laboral ocurrido este lunes en una empresa metalúrgica del sur de la ciudad de Córdoba dejó a un operario en estado crítico. El hombre, que no era empleado directo de la firma, sufrió la amputación traumática de su brazo derecho tras la explosión de un aire acondicionado mientras realizaba tareas de mantenimiento. Además, presentó fracturas expuestas en distintas partes del cuerpo como consecuencia de la caída desde una estructura elevada.

Leé también Explosión y caída al vacío: así fue el letal accidente en una obra que dejó varios muertos
Explosión y caída al vacío: así fue el letal accidente en una obra que dejó varios muertos. 

El episodio se registró pasadas las 11 de la mañana en las instalaciones de una empresa, ubicada en calle Colina Impira al 3500, en barrio Asentamiento Renault, a escasos metros de la planta automotriz de Renault.

De acuerdo con la información oficial de la Policía de Córdoba, el operario estaba realizando la recarga del equipo de aire acondicionado cuando, por motivos que aún se investigan, se produjo una violenta explosión. La onda expansiva le provocó heridas de extrema gravedad en miembros superiores e inferiores.

El impacto lo hizo caer desde un techo de chapa, lo que agravó aún más su estado. Personal del Comando de Acción Preventiva (CAP), efectivos de Bomberos y un servicio de emergencias acudieron rápidamente al lugar para asistirlo. Tras ser estabilizado, fue trasladado de urgencia al Hospital de Urgencias de la capital provincial, donde permanece internado.

Se investigan las causas del accidente

La secuencia exacta de los hechos aún no está del todo clara. Las autoridades judiciales y peritos especializados trabajan en el lugar para determinar qué originó la explosión del equipo de aire acondicionado y si hubo fallas en el procedimiento de mantenimiento o en el estado del equipamiento.

Hasta el momento, no trascendió la identidad del operario ni su edad. Lo que sí se confirmó es que el hombre no tenía vínculo laboral formal con la empresa donde ocurrió el incidente. No se precisó si trabajaba de forma independiente o contratado por una empresa tercerizada para realizar las tareas de mantenimiento.

Este tipo de accidentes reabre el debate sobre la seguridad en el trabajo y las condiciones en las que se realizan tareas de mantenimiento en instalaciones industriales. Las investigaciones deberán determinar si se cumplieron los protocolos de prevención de riesgos laborales y si los equipos estaban en condiciones adecuadas para ser intervenidos.

explosion aire

La fiscalía interviniente deberá reunir testimonios de los trabajadores presentes en el lugar, analizar el estado de los equipos y determinar si existieron negligencias que pudieron haber contribuido al siniestro.

Mientras tanto, la empresa no emitió un comunicado oficial sobre el hecho y se espera que en las próximas horas brinde información sobre las condiciones de seguridad en sus instalaciones y el vínculo laboral del trabajador afectado.

La investigación buscará esclarecer no sólo las causas del estallido sino también las responsabilidades de cada una de las partes involucradas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Accidente Explosión Aire acondicionado
Notas relacionadas
Los impresionantes videos de la explosión de un camión cisterna que dejó muertos y más de 90 heridos
España: una explosión en un bar de Madrid dejó al menos 25 heridos
Un hombre se desmayó al volante, su auto voló por los aires y se salvó: quedó todo grabado

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar