Grave accidente: un operario perdió una parte de su cuerpo por la explosión de un aire acondicionado

Se investigan las causas del accidente

La secuencia exacta de los hechos aún no está del todo clara. Las autoridades judiciales y peritos especializados trabajan en el lugar para determinar qué originó la explosión del equipo de aire acondicionado y si hubo fallas en el procedimiento de mantenimiento o en el estado del equipamiento.

Hasta el momento, no trascendió la identidad del operario ni su edad. Lo que sí se confirmó es que el hombre no tenía vínculo laboral formal con la empresa donde ocurrió el incidente. No se precisó si trabajaba de forma independiente o contratado por una empresa tercerizada para realizar las tareas de mantenimiento.

Este tipo de accidentes reabre el debate sobre la seguridad en el trabajo y las condiciones en las que se realizan tareas de mantenimiento en instalaciones industriales. Las investigaciones deberán determinar si se cumplieron los protocolos de prevención de riesgos laborales y si los equipos estaban en condiciones adecuadas para ser intervenidos.

explosion aire

La fiscalía interviniente deberá reunir testimonios de los trabajadores presentes en el lugar, analizar el estado de los equipos y determinar si existieron negligencias que pudieron haber contribuido al siniestro.

Mientras tanto, la empresa no emitió un comunicado oficial sobre el hecho y se espera que en las próximas horas brinde información sobre las condiciones de seguridad en sus instalaciones y el vínculo laboral del trabajador afectado.

La investigación buscará esclarecer no sólo las causas del estallido sino también las responsabilidades de cada una de las partes involucradas.