La tragedia que pudo evitarse: 14 denuncias contra un acosador y un final que conmocionó al país

La Justicia responsabilizó al Gobierno provincial y a un exmagistrado por el femicidio de la docente, ocurrido en 2020.

La historia de la profesora que advirtió 14 veces sobre su acosador y terminó asesinada: el fallo contra el Estado

Paola Tacacho tenía 32 años y era profesora de inglés. El 30 de octubre de 2020 fue asesinada a puñaladas en pleno centro de Tucumán por Mauricio Parada Parejas, un exalumno que la acosaba de manera sistemática desde 2015. Tras el crimen, el agresor se quitó la vida.

La joven había presentado 22 denuncias contra su acosador. La Justicia solo reconoció 14 de ellas y, de todas, únicamente una llegó a juicio. Fue en ese proceso donde el entonces juez Juan Francisco Pisa decidió sobreseer al acusado.

Su madre lo recuerda con crudeza: “Paola hizo todo y más, fue a todos los lugares, no dejó uno sin recorrer. Pero no fue escuchada ni atendida por la Justicia”.

Según el expediente, el riesgo de que Paola sufriera un ataque era alto debido al hostigamiento sistemático que padecía. Sin embargo, la causa fue archivada con el argumento de “falta de espacio físico” en los tribunales.

Para Mariela Tacacho, esa decisión judicial fue determinante: “El juez, al sobreseer al femicida, le da vía libre para matar a mi hija”.

El fallo contra el Gobierno provincial y una indemnización millonaria

La Justicia de Tucumán emitió un fallo que marca un antes y un después en la respuesta institucional frente a la violencia de género. La Cámara Contencioso Administrativa responsabilizó al Gobierno provincial y al exjuez Juan Francisco Pisa por el femicidio de la profesora Paola Tacacho, ocurrido en octubre de 2020, y los condenó a pagar una indemnización de 36.424.858,93 pesos a la familia de la víctima.

Se trata de una sentencia inédita que no sólo ordena el pago de una compensación económica, sino que reconoce la responsabilidad del Estado en el crimen. Para los familiares de Paola, este fallo constituye un logro en su larga lucha por justicia.

Mariela Tacacho, madre de la docente, aseguró en diálogo con TN que el dinero no es el motivo principal de su reclamo: “No nos interesa el dinero. No es lo por lo que peleamos. El Estado es responsable del femicidio de mi hija. La abandonaron y hoy nos están dando la razón”.

Destitución del juez y nuevo precedente

El femicidio de Paola derivó en un juicio político contra Pisa. En 2021, la Legislatura de Tucumán decidió destituirlo por mal desempeño en esta y otras causas. Ahora, la reciente sentencia suma una dimensión económica y simbólica al responsabilizarlo judicialmente junto al Gobierno provincial.

“Todas las herramientas que tenemos para salir adelante con estas denuncias son porque Paola dejó todo acreditado”, señaló su madre. Y agregó:

“Esto es lucha de ella, porque no la escucharon. El eje central es que el Estado y el juez Pisa son responsables de lo que pasó”.

