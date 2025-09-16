La tragedia que pudo evitarse: 14 denuncias contra un acosador y un final que conmocionó al país

Para Mariela Tacacho, esa decisión judicial fue determinante: “El juez, al sobreseer al femicida, le da vía libre para matar a mi hija”.

El fallo contra el Gobierno provincial y una indemnización millonaria

La Justicia de Tucumán emitió un fallo que marca un antes y un después en la respuesta institucional frente a la violencia de género. La Cámara Contencioso Administrativa responsabilizó al Gobierno provincial y al exjuez Juan Francisco Pisa por el femicidio de la profesora Paola Tacacho, ocurrido en octubre de 2020, y los condenó a pagar una indemnización de 36.424.858,93 pesos a la familia de la víctima.

Se trata de una sentencia inédita que no sólo ordena el pago de una compensación económica, sino que reconoce la responsabilidad del Estado en el crimen. Para los familiares de Paola, este fallo constituye un logro en su larga lucha por justicia.

Mariela Tacacho, madre de la docente, aseguró en diálogo con TN que el dinero no es el motivo principal de su reclamo: “No nos interesa el dinero. No es lo por lo que peleamos. El Estado es responsable del femicidio de mi hija. La abandonaron y hoy nos están dando la razón”.

paola tacho4

Destitución del juez y nuevo precedente

El femicidio de Paola derivó en un juicio político contra Pisa. En 2021, la Legislatura de Tucumán decidió destituirlo por mal desempeño en esta y otras causas. Ahora, la reciente sentencia suma una dimensión económica y simbólica al responsabilizarlo judicialmente junto al Gobierno provincial.

“Todas las herramientas que tenemos para salir adelante con estas denuncias son porque Paola dejó todo acreditado”, señaló su madre. Y agregó:

“Esto es lucha de ella, porque no la escucharon. El eje central es que el Estado y el juez Pisa son responsables de lo que pasó”.