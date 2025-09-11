Las impresionantes imágenes de la explosión de un camión cisterna que dejó muertos y más de 90 heridos

Embed

José, chofer de transporte público que estaba en la zona, agregó: “Escuchábamos los gritos de auxilio y cómo algunos conductores trataban de romper los vidrios para escapar. Fue horrible”.

Otra vecina, Rosa, describió el caos que se vivió en los primeros minutos: “Yo iba pasando por la parada de Los Reyes cuando vi la bola de fuego. La gente corría en todas direcciones, había niños llorando y familias abrazadas sin saber a dónde ir. Fueron momentos de terror que nunca vamos a olvidar”.

Operativo de emergencia

Tras el estallido, se montó un importante operativo que incluyó a la policía local, bomberos, paramédicos, la Guardia Nacional y el Ejército mexicano. Las llamas fueron controladas luego de varios minutos de intenso trabajo para evitar que el fuego alcanzara otras estructuras o provocara nuevas explosiones.

El saldo fue devastador: 18 vehículos resultaron dañados, varios con los neumáticos calcinados y ventanillas destrozadas por la onda expansiva. Además, el transporte público fue restringido en la zona y el tren más cercano suspendió su funcionamiento.



A primera hora, la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, informó en su cuenta de X que había 70 personas heridas y confirmó la muerte de tres de ellas. Detalló que 12 fueron trasladadas al Hospital Regional Juan Ramón de la Fuente, nueve al de la Ampliación Emiliano Zapata, 15 a la Clínica del IMSS de Los Reyes La Paz, 15 a la Clínica de Morelos, cinco al Instituto Nacional de Rehabilitación, una al Rubén Leñero y otra al hospital del ISSSTE de Zaragoza. Al menos 19 personas tienen quemaduras de tercer grado.

Por su parte, el secretario de Seguridad de la capital, Pablo Vázquez, reveló que las cámaras de vigilancia registraron a los conductores del camión alejándose de la escena poco después del vuelco. Las autoridades ya desplegaron un operativo para localizarlos.

Repercusiones y antecedentes

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias. “Externamos nuestra solidaridad y apoyo a los familiares de tres personas lamentablemente fallecidas y los lesionados, derivado de la explosión de una pipa en Iztapalapa”, publicó en redes sociales.

El incidente reavivó el recuerdo de otras tragedias similares. La más grave ocurrió en enero de 2019 en Tlahuelilpan, estado de Hidalgo, cuando el incendio y posterior explosión de un ducto de combustible saqueado dejó 137 muertos.

Las autoridades locales anunciaron que la investigación se centrará en determinar si el vehículo tenía las condiciones técnicas necesarias para circular, las causas exactas del vuelco y las responsabilidades de los choferes, que permanecen prófugos.