Guerra declarada: el presidente de Luján pidió justicia y el de Alem justificó la agresión

El presidente de Lujan: "No tengo interpretación para esto"

Ascenso: así fue el impactante tiroteo entre barras Luján y Leandro N. Alem.webp Ascenso: impactante tiroteo entre barras Luján y Leandro N. Alem (Foto: captura de TV).

Goñi descartó cualquier tipo de enfrentamiento en la previa: "Nosotros estábamos abocados a organizar un espectáculo deportivo, a llevar adelante un club con una vida social importante. Nada más que eso. Todo el resto no nos compete. No tengo interpretación para esto. Yo estaba adentro del estadio con el partido de futbol desarrollándose con total normalidad hasta el momento de los hechos que ya son de publico conocimiento".

El partido entre Luján y Alem contó con la presencia de 90 efectivos policiales, una suma que es el doble que en otros partidos. Al ser consultado por si existía una advertencia, Goñi se desligó de esa responsabilidad: "Lo hicimos por pedido de los organismos de seguridad". Y agregó que "obviamente" hay barras pero que "están fuera del club".

"Estamos aportando todos los videos de todas las cámaras de Luján. Por ahora es solo eso lo que podemos decir", concluyó.

El presidente de Alem culpó a la dirigencia de Luján

Por su parte, Carlos González, presidente de Alem, aseguró que “hubo mucha libertad en la puerta de Luján”. El dirigente acusó a la dirigencia del club Luján y a su presidente Goñi de tener una actitud de hostilidad cada vez que les toca jugar en el estadio Municipal. “Yo a los visitantes los recibo y jamás nos sucedió algo como esto. Cuando llegaron, al micro se le abalanza la hinchada para asustarnos. Al micro lo rompieron todo y le pegaron un tiro en la parte de atrás”.

Luján - Alem 1.jpg "La gente de Alem vino armada y comenzaron los tiros", dijo un hincha de Luján.

“Hay que contar todas las cosas, no sólo lo que le conviene a Luján. La Policía nos dijo: ‘nos quedamos sin bala y no te ponemos defender más’”. El presidente de Alem habló de “zona liberada” al referirse al nuevo comisario de Luján que arribó al puesto hace pocas semanas. "Nunca nos llamaron para organizar el operativo”.

Al ser consultado sobre las características de los dirigentes de su club, no dudó en afirmar que "en la comisión de Alem son todos hinchas de Alem, no somos todos de trajecito". Y siguió: "Yo no tengo nada que ocultar. Las hinchadas son todos iguales”.

Por último, justificó a los presuntos “dirigentes” que alcanzaron a escapar corriendo tal como muestran las imágenes viralizadas por los testigos. “Menos mal que estaba esa camioneta ahí porque si no los matan”, finalizó.

Luján-Alem: el desgarrador testimonio del papá del joven asesinado por barras