Habló con A24 la joven que encontró al perro del empresario descuartizado: "Se notaba..."

Y agregó: "Cuando me fui a mi casa el perro me empezó a seguir, así que lo entre, después le fui a comprar comida y me encuentro con una vecina que le saca fotos, lo sube a Facebook y ahí nos contactaron para buscarlo".

"El perro era súper amoroso, se notaba que estaba bien cuidado. No estaba sucio, el buzo estaba limpio. Él sólo tenía sed", afirmó la joven.

Se conocieron detalles del microchip que tenía el perro de la víctima

Las pericias confirmaron que el microchip que tiene implantado Cooper, el perro del comerciante descuartizado Fernando Pérez Algaba, no posee geolocalización, por lo que no sirve para establecer cuáles fueron los últimos movimientos de la víctima antes de ser asesinada.

Los investigadores del crimen determinaron que el dispositivo que posee el bulldog francés que este sábado fue entregado a la policía, no será de utilidad para los avances de la causa.

“Es un chip común que se usa en Estados Unidos, que casi todos los perros de raza tienen y que almacena su historia clínica”, explicó a Télam una fuente judicial.

Además, los informantes detallaron que tras descargar la información del chip, la mascota será entregada al hermano de la víctima, Rodolfo Pérez Algaba. Se esperan pericias clave de la mujer trans que fue detenida la semana pasada.