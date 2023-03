Habló con A24 la mamá de Cinthia Choque tras la rebaja de condena a Eugenio Veppo: "Estoy destruida, otra vez me siento morir"

De esta manera, el periodista tuvo una disminución de casi cuatro años de condena: "Fue un homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas, por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor, y por haberse dado a la fuga sin intentar socorrer a las víctimas, conducir en exceso de velocidad de más de 30 km/h por encima de la máxima permitida en el lugar del hecho, y con culpa temeraria”, explicaron en el escrito.

Cinthia Choque: el dolor de una madre y la impotencia por un fallo judicial inentendible

“No entiendo a la Justicia. Es otra vez lo mismo. Se me vino el mundo abajo. Yo sé que los 9 años que le dieron no eran nada para lo que en realidad se merece, pero cinco años es injusto. Cinco, nueve o 20 años no me devuelven a mi hija, pero que injusticia lo que decidieron ahora", expresó Alcira en diálogo con A24.

La mujer hizo hincapié que en la causa están todos los videos que muestran lo que ocurrió y que sin dudas la Justicia no acató: “Está todo tan claro lo que pasó esa noche. Hay videos, hay testigos. ¿Qué es lo que no ven los jueces? No lo entiendo. ¿Qué más necesitan para condenar a Veppo por unos largos años?”.

Otras de las cuestiones que todavía genera tristeza es que hay dos menores de edad que perdieron a su mamá producto de la imprudencia al volante del periodista: “Hasta el día de hoy mis nietas y yo no dejamos de llorarla todos los días. Si supieran cuanta falta le hace mi Cin a sus hijas, no tenemos paz, menos ahora, pero no vamos a bajar los brazos. Vamos a seguir luchando y pidiendo justicia”.

Sucede que en horas de la tarde de este martes, el periodista Eugenio Veppo, quien en 2019 atropelló y mató a una agente de tránsito e hirió a otro en el barrio porteño de Palermo, fue beneficiado con una rebaja de su condena a 5 años y 10 meses de prisión, luego de que la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional considerara que se trató de un “homicidio culposo” y no con “dolo eventual”, como había sido condenado en el juicio oral.