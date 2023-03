Habló el abogado del denunciante de Jey Mammon: "Quiere que lo que le pasó no le suceda a nadie más"

"El interés de Lucas -agregó- es que lo que le pasó a él no le suceda a nadie más, además de cerrar ese capítulo de su vida y no dejar ningún abusador sin denunciar de los cuales él había sido víctima".

"Lucas fue el motor para otras denuncias, en causas que demostraron que no mentía y, a mi juicio, no hay razones para no creerle esta acusación", destacó el letrado quien lo defendió en las causas que involucraban al psicólogo Jorge Corsi y el profesor de música Marcelo Rocca Clement.

Consultado sobre el descargo de Mammon en sus redes sociales donde, entre otras cosas dijo que la denuncia se trataba de un "episodio falso en gran parte de su contenido" y resaltó haber "sufrido conductas extorsivas por parte de quien promovió una denuncia que la justicia sobreseyó y cerró", Moral destacó que "en los primeros párrafos dice que no todo lo que dice Lucas es verdad, con lo cual hay una parte que sí lo es".

jey mammon la peña.jpg

"Está reconociendo que algo de lo que dice Lucas es verdad y, por otro lado, Lucas no tiene noticia de haber recibido una denuncia por extorsión como lo acusa", cerró el abogado.

Ayer, se conoció que Telefé acordó con Jey Mammon suspender momentáneamente su continuidad como conductor de 'La Peña de Morfi' concediéndole "el tiempo que considere necesario para ordenar situaciones de índole personal", indicó un comunicado de prensa del canal.

Cómo fue la denuncia de Lucas Benvenuto contra Jey Mammon

El miércoles, Benvenuto hizo público en sus redes sociales que sufrió un abuso por parte de "un reconocido conductor de Telefe", al que luego identificó como quien estaba al frente del programa de los domingos.

Además, contó que su relación comenzó cuando él tenía 14 años y el acusado 32, en 2006, y que durante la pandemia se dio cuenta de que había sido víctima de abuso y efectuó la denuncia ante la Justicia.

Benvenuto denunció a Mammon en diciembre de 2020, pero la causa se cerró en marzo de 2021 y el acusado fue sobreseído porque el juez de instrucción Walter Candela y el fiscal Patricio Lugones consideraron que el hecho había prescripto.