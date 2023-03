La drástica decisión de Telefe sobre el futuro de Jey Mammon tras la grave denuncia en su contra: comunicado oficial

"A partir de la información de público conocimiento, Telefe acordó con Jey Mammón suspender momentáneamente su continuidad como conductor de 'La Peña de Morfi', concediéndole el tiempo que considere necesario para ordenar situaciones de índole personal", señala el mensaje, que difundieron al aire en Telefe Noticias.

"Telefe es fiel a los principios que la compañía ha mantenido a lo largo de su historia. El respeto, los derechos y el cumplimiento de las leyes, son pilares fundamentales de los valores de esta compañía", dice la última parte del comunicado.

El domingo, Georgina Barbarossa sería la conductora que tomaría el lugar de Jey Mammon en La Peña de Morfi. De todas maneras, según trascendió, diferentes figuras del canal se rotarán para cubrir al animador en dicho programa.

Yanina Latorre reveló que habló con Jey Mammon tras la denuncia en su contra

Este jueves, Yanina Latorre estuvo al frente de LAM (América TV), en reemplazo de Ángel de Brito, que se ausentó para asistir al casamiento de Lizy Tagliani con su pareja, Sebastián Nebot.

En el inicio del programa, la angelita se mostró sumamente movilizada al hablar de la denuncia de Lucas Benvenuto contra Jey Mammon. "Hace dos días que viene el rumor es esta presunta denuncia. Yo estoy muy angustiada porque soy su amiga", afirmó.

"Tengo sentimientos encontrados, pero quiero aclarar que estoy del lado de la víctima", añadió Yanina, visiblemente a afectada por los detalles de la grave denuncia.

La angelita reveló que se comunicó con Jey para conocer su postura frente al hecho. "Yo hablé con él. Le dije que creo que tendría que salir a hablar públicamente", precisó la conductora.

"No me negó los hechos. Me dijo que lo conocía, pero que no era menor", advirtió Yanina sobre la conversación que mantuvo con el conductora.

Al finalizar, la angelita indicó que Jey estaba angustiado frente a lo ocurrido. "Le pregunté qué iba a pasar con él. Me dijo que estaba muy deprimido, que estaba armando el comunicado", cerró.