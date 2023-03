Yanina Latorre reveló que habló con Jey Mammon tras la denuncia en su contra

"Tengo sentimientos encontrados, pero quiero aclarar que estoy del lado de la víctima", añadió Yanina, visiblemente a afectada por los detalles de la grave denuncia.

La angelita reveló que se comunicó con Jey para conocer su postura frente al hecho. "Yo hablé con él. Le dije que creo que tendría que salir a hablar públicamente", precisó la conductora.

"No me negó los hechos. Me dijo que lo conocía, pero que no era menor", advirtió Yanina sobre la conversación que mantuvo con el conductora.

Al finalizar, la angelita indicó que Jey estaba angustiado frente a lo ocurrido. "Le pregunté qué iba a pasar con él. Me dijo que estaba muy deprimido, que estaba armando el comunicado", cerró.

El comunicado de Jey Mammon tras la denuncia en su contra: "Episodio falso en gran parte"

El conductor, Jey Mammon, emitió un comunicado en sus redes luego de las declaraciones en su contra de parte de Lucas Benvenuto en A la tarde (América TV).

"Ante la difusión de una denuncia que la Justicia resolvió prescribir, tratándose de un episodio falso en gran parte de su contenido, me veo en la necesidad de informar que ese accionar, que busca inconfesables réditos en perjuicio de mi persona, se le suma una persistente campaña de acoso y difamación", comienza diciendo en dicho mensaje, que dieron a conocer en América Noticias.

"He sufrido conductas extorsivas de parte de quien promovió una denuncia que la Justicia sobreseyó y cerró", continúa Jey en el comunicado, refiriéndose a Benvenuto, sin nombrarlo.

El conductor y humorista remarca que el testimonio del joven "falta a la verdad". "Sin perjuicio de las acciones legales a emprender, se hace imperioso dejar en claro que la situación planteada es producto de la conducta de una persona que, en este caso, y frente a la Justicia ha actuado faltando a la verdad", agrega.

Jey advirtió que, ante este caso, está en juego su buen nombre. "La instalación mediática del tema ha puesto en juego el prestigio y el honor de quien les habla en un hecho delicado y sensible para toda la sociedad. Ruego a Dios fluya, se exponga y se conozca la verdad", concluye.