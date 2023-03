Nazarena Vélez quebró en llanto al hablar de la denuncia contra Jey Mammon: "El abuso de un menor es imperdonable"

"Necesito escuchar a Jey, lo necesito de verdad, enterarme de una cosa así es tremendo", se lamentó Naza, casi sin poder hablar.

"Es muy triste, no me quiero imaginar la familia como esta, enterarme de una cosa así es tremenda, y yo me paro del lado de la víctima, el abuso de un menor es imperdonable. Es algo que si se comprueba es tremendo, y eso hace que duela tanto", añadió.

"El es un buen pibe en todos los sentidos, y eso hace que duela tanto", cerró la angelita, muy conmocionada y dolida por todo lo que está sucediendo, a la espera de que se aclaren los hechos.

El comunicado de Jey Mammon tras la denuncia en su contra: "Episodio falso en gran parte"

El conductor, Jey Mammon, emitió un comunicado en sus redes luego de las declaraciones en su contra de parte de Lucas Benvenuto en A la tarde (América TV).

"Ante la difusión de una denuncia que la Justicia resolvió prescribir, tratándose de un episodio falso en gran parte de su contenido, me veo en la necesidad de informar que ese accionar, que busca inconfesables réditos en perjuicio de mi persona, se le suma una persistente campaña de acoso y difamación", comienza diciendo en dicho mensaje, que dieron a conocer en América Noticias.

"He sufrido conductas extorsivas de parte de quien promovió una denuncia que la Justicia sobreseyó y cerró", continúa Jey en el comunicado, refiriéndose a Benvenuto, sin nombrarlo.

El conductor y humorista remarca que el testimonio del joven "falta a la verdad". "Sin perjuicio de las acciones legales a emprender, se hace imperioso dejar en claro que la situación planteada es producto de la conducta de una persona que, en este caso, y frente a la Justicia ha actuado faltando a la verdad", agrega.

Al finalizar, Jey advirtió que, ante este caso, está en juego su buen nombre. "La instalación mediática del tema ha puesto en juego el prestigio y el honor de quien les habla en un hecho delicado y sensible para toda la sociedad. Ruego a Dios fluya, se exponga y se conozca la verdad", concluye.