Habló la enfermera acusada de la muerte de bebés en el Neonatal de Córdoba: "Yo no aplicaba inyecciones"

“Me tiene detenida injustamente. Cuando me lee las pruebas no tiene ninguna en contra de mí. Lo único que tiene es que estuve en el hospital”, aseguró.

Al igual que declaró en la Justicia, la enfermera señaló por las muertes, producidas entre marzo y junio, a otro empleado de salud.

“Cuando declaró mi compañero, que estaba en todos los partos, dijo que él sí conocía el potasio y que se aplica a los bebés en casos de urgencia y no lo debería saber”, contó.

Hospital Neonatal Cordoba.jpg Muerte de bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba: detuvieron a una enfermera y la acusan de "homicidio" (Foto: La Arena).

Según su relato, su colega dijo a la Justicia saber dónde estaba el potasio —“en Neonatología”— y que lo “aplicaban enfermeras y que había una sola ampolla”.

“Sabía todo este chico”, afirmó.

Además, sostuvo que no se puede confundir a la vitamina K con el potasio. “Hay autopsias que dicen que dieron potasio elevado. Cuando me leen los hechos, en algunas autopsias de los bebés no especifica que sea potasio. Lo único que dice es que se pudo haber administrado potasio u otra sustancia”, agregó.

Por último, Agüero concluyó: “Yo no aplicaba inyecciones a los bebés. Yo trabajaba en la parte de obstetricia con las mamás, no con los bebés. Manipulaba jeringas con analgésicos pero con ellas en el preparto cuando tenían dolores”.

Muerte de bebés en Córdoba: cómo sigue la causa

La investigación comenzó en agosto de este año a partir de denuncias formuladas dos meses antes sobre cinco casos de “muertes sospechosas” de bebés nacidos sanos en el hospital provincial neonatal.

En la primera semana de setiembre, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) exhumó los cuerpos de tres bebés para someterlos a estudios científicos, a los efectos de tratar de determinar la identidad y las causas de sus muertes.

La causa tiene siete imputados, entre ellos la enfermera Agüero que es la única detenida y con acusación vinculada directamente con las muertes.

Neonatal cordoa telam.jpg Los familiares de los bebés fallecidos en Córdoba continúan pidiendo "Justicia" (Foto: Télam).

Los restantes imputados son el exministro de Salud Diego Cardozo; el exsecretario de Salud Pablo Carvajal y el exvicedirector del hospital Alejandro Salama, por el delito de "omisión de los deberes de funcionario público", según consta en el expediente.

También, la exdirectora Liliana Asís; y las exjefas de áreas del neonatal Marta Gómez Flores y Adriana Morales por los delitos de "omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica".