Habló la madre de una de las víctimas del sicario que "no quiere matar más": "Son chicos que estas organizaciones están pudriendo"

Ella contó que al día de hoy no sabe por qué dieron la orden fatal y apuntó a los "peces gordos" que financian estas organizaciones "que están pudriendo chicos".

“Me pasaron una captura de la nota y cuando la abrí es como que retrocedí al día en el que encontré el cuerpo de mi hijo. Sentí un frío y me quedé paralizada, fue escalofriante para mí. Enseguida dije «acá está», este chico mató a mi hijo y ahora quiero saber por qué”, sostuvo Rosa en diálogo con Radiópolis (Radio 2).

Según Rosa su hijo tenía problema de adicciones y que ya le habían hecho allanamientos por estar vinculados al narcotráfico. “Como le dije al fiscal ese día, mi hijo no tenía antecedentes. Yo sabía que tenía problemas con adicciones, pero no sé qué haría afuera”, afirmó.

Qué dicen los audios del sicario

Identificaron al autor del crimen como Nicolás Cafeína, un joven de 21 años que fue detenido en mayo por la Policía Federal junto a otras diez personas sospechadas de ser parte de una banda ligada al narcotráfico.

En audios que se viralizaron, Cafeína le pedía ayuda a su mamá para dejar de matar y que lo interne.

Embed

“Por favor, ayúdame. Hoy estoy tranquilo. Mañana me agarra la desesperación y no quiero matar a más gente. Me chupa la verga (sic) si tengo el teléfono pinchado. No me interesa más nada. No puede ser. El viernes fui a matar a uno por 30 mil pesos, mami”, le dice el presunto sicario a su madre.

Ruego de una madre por justicia

"Fuimos a fiscalía a pedir una orden del fiscal para cremar el cuerpo de Sebastián y el secretario nos dijo que estaba este audio, la señal había impactado en Ricardone, pero no tenía más detalles", declaró Rosa sobre las escuchas.

“Por 30 mil pesos hay una familia destruida como tantas. Mi hijo dejó una nena de cuatro años pero, como pertenecía a un grupo, era un adicto y bueno a veces se matan entre ellos. Yo a veces le decía a Sebastián que podía estar en el momento equivocado, con la gente equivocada y siempre caen los de más abajo”, expresó la madre..

“Yo pidiendo a Dios justicia humana, saber el por qué lo mataron y esta madre, teniendo un hijo que le pide salir de la adicción, cosa que me hubiera gustado que lo hiciera mi hijo, lo incita más a seguir sumido en su adicción que lo lleva a matar gente”, lamentó Rosa.

“Yo con mi marido tuvimos años hablándole a Sebastián que era un buen hijo, un buen hermano, mi único hijo varón, perdí a mi compañero. Era un chico que no tenía maldad y me lo arrebataron, me lo mandaron a matar y yo quiero saber por qué”, exigió la mujer.

“Espero que no haya más Nicolás Cafeína ni Sebastián Mandon. Porque por más de que pertenezcan a grupos, por más de que este chico sea el asesino, son chicos que estas organizaciones están pudriendo y acá hay peces gordos y gente muy metida que apoya porque se maneja muchísimo dinero”, concluyó Rosa.