Salió del boliche en plena tormenta y nunca volvió: la terrible hipótesis que maneja la Policía

El periodista Gustavo Grabia, que sigue el caso de cerca, describió las imágenes en televisión: “Ahí lo vemos caminando, debajo de la tormenta. Se lo nota encorvado, con frío. La lluvia era intensa. Esa fue la última vez que alguien lo vio con vida”.

Las cámaras lo perdieron de vista en la zona del puente de madera que cruza el arroyo Aguirre, a pocos metros de la intersección con la calle Las Araucarias, en Tristán Suárez. Ese punto se convirtió desde entonces en el epicentro del operativo de búsqueda.

Un puente precario y una madrugada de tormenta

El cronista Leonardo Godoy, de A24, transmitió desde el lugar: “Este es el puente de madera que cruza el arroyo Aguirre. Los vecinos dicen que cuando llueve tanto, el nivel del agua puede llegar a tres metros y la corriente se vuelve muy peligrosa. No tiene barandas y es resbaladizo. Si Nicolás intentó cruzarlo, pudo haber perdido el equilibrio”.

Los equipos de Defensa Civil, Bomberos y la Policía bonaerense trabajan desde el sábado con botes, drones y perros rastreadores, buscando en el cauce del arroyo que desemboca en el río Matanza.

El operativo se extendió incluso hacia la zona de country La Deseada y sectores cercanos a la ruta 205, por donde se presume que el joven podría haber intentado continuar su camino.

El testimonio del vecino que lo vio pasar

El último testigo que vio a Nicolás con vida es Mariano, un vecino del barrio que vive frente a la cámara que captó la imagen final del joven.

“Eran las ocho de la mañana, más o menos, cuando pasó caminando. Llovía muchísimo. Se lo veía encorvado, con las manos en los bolsillos, esquivando los charcos. No parecía desorientado, pero sí con frío y apurado”, relató.

En diálogo con Luis Novaresio durante una transmisión en vivo, el hombre agregó: “Es un barrio muy tranquilo. Acá podés caminar a cualquier hora y no pasa nada. No creo que le haya pasado algo por un robo o un ataque. Si cruzó el puente, lo más probable es que se haya resbalado”.

Una hipótesis que gana fuerza

Nicolás Duarte desaparecido

La principal hipótesis de la investigación es que Nicolás cayó al arroyo Aguirre durante el temporal. Los especialistas explicaron que el puente, construido con viejos durmientes de tren, no cuenta con medidas de seguridad.

“Cuando llueve fuerte, el agua sube más de dos metros y la corriente es muy veloz. Si alguien pierde el equilibrio, es casi imposible salir”, contó un rescatista.

Durante la madrugada del sábado, la tormenta fue particularmente intensa. El Servicio Meteorológico Nacional reportó vientos de hasta 70 km/h y lluvias torrenciales en la zona sur del conurbano bonaerense.

El operativo de búsqueda

Desde el domingo, más de 50 rescatistas trabajan en el lugar. Participan Bomberos Voluntarios de Ezeiza y Tristán Suárez, agentes de Defensa Civil, personal de la Policía Científica y un equipo de buzos tácticos.

Los trabajos se concentraron en los márgenes del arroyo y en un tramo de más de dos kilómetros aguas abajo, donde la corriente es más lenta.

El Comando Unificado de Búsqueda también incorporó drones térmicos para rastrillar la zona durante la noche. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no se registraron hallazgos.

Los carteles y el pedido de la familia

La familia de Nicolás permanece en el lugar desde las primeras horas del sábado. Sus padres, hermanos y amigos pegaron carteles con su rostro en cada poste de luz del barrio.

“Si alguien lo vio, por favor que avise. Estamos desesperados”, dijo su madre entre lágrimas.

Su padre, por su parte, explicó que el joven iba caminando hacia su casa en Canning, pero el trayecto era de casi ocho kilómetros, y gran parte del camino está sin iluminación ni veredas. “Era de madrugada, llovía a mares y no pasaban autos. Es un peligro”, lamentó.

Quién es Nicolás Duarte

Nicolás Duarte tiene 18 años recién cumplidos, estudia en un colegio técnico y trabaja medio turno en un taller mecánico de la zona. Sus amigos lo describen como sociable, alegre y responsable.

“Siempre avisa dónde está. No desaparece sin decir nada. Algo tuvo que haber pasado”, dijo su mejor amigo. Los vecinos aseguran que no se escucharon gritos ni se registraron incidentes en el barrio esa madrugada, lo que refuerza la hipótesis del accidente en el arroyo.

El arroyo Aguirre, una trampa bajo el agua

El arroyo Aguirre recorre varios barrios de Tristán Suárez y Ezeiza antes de desembocar en el río Matanza. Durante las tormentas, el caudal aumenta de manera abrupta y el puente improvisado de madera queda al borde del colapso.

Vecinos del lugar denunciaron que no hay barandas ni señalización. “Hace años que pedimos que lo arreglen. Cuando llueve, se vuelve un peligro”, dijo una mujer que vive a pocas cuadras del lugar.