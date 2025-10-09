En vivo Radio La Red
Hallaron muerto en Chile a Gonzalo Carrillo, el joven futbolista desaparecido tras tirarse a un río

El cuerpo del deportista fue arrastrado por la corriente del río Bueno para ser encontrado por los equipos de rastrillaje luego de casi un mes de búsqueda.

El futbolista chileno jugaba en Comodoro Fútbol Club de Chubut y había regresado a Chile para reencontrarse con su familia. 

Las autoridades chilenas confirmaron el hallazgo del cuerpo de Gonzalo Abraham Carrillo, un futbolista argentino-chileno de 20 años que permanecía desaparecido desde mediados de septiembre. Su cuerpo fue encontrado este miércoles en las aguas del río Bueno, en la Región de Los Ríos, a unos 10 kilómetros del puerto de Trumao, zona donde se habían concentrado los operativos de búsqueda durante casi un mes.

El fiscal jefe de Río Bueno, Sergio Fuentes, informó que el cuerpo fue recuperado por equipos especializados de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística de la PDI de Valdivia.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal para realizar la autopsia y determinar las causas precisas de la muerte. En el lugar también se efectuó un examen externo preliminar antes del traslado.

La búsqueda había comenzado el 14 de septiembre, cuando Carrillo se lanzó al agua en el balneario municipal de Río Bueno, cerca del puente que conecta con la Ruta 5, y fue arrastrado por la corriente sin poder regresar a la orilla.

El cuerpo de Gonzalo Carrillo fue hallado en el río Bueno tras casi un mes de búsqueda.

Durante el operativo participaron múltiples organismos: Carabineros, Bomberos, GERSA, GOPE, PDI y unidades municipales, además de sobrevuelos y rastreos aéreos sobre más de 30 kilómetros del cauce. Las fuertes lluvias y el aumento del nivel del río dificultaron las tareas de rescate.

Quién era Gonzalo Carrillo

Gonzalo Carrillo había nacido en Ancud, Región de Los Lagos, pero vivía en Comodoro Rivadavia (Chubut), donde jugaba en la Reserva del Comodoro Fútbol Club, institución que integra la Liga local.

Tras la confirmación de su muerte, el club publicó un sentido comunicado: “Desde Comodoro Fútbol Club lamentamos informar el fallecimiento de Gonzalo, jugador de Reserva de la institución. Acompañamos a familiares y amigos en este difícil momento. Nuestras condolencias”.

Su entrenador, Nigel Andretta, recordó al joven como “rápido, gambeteador y con una gran actitud”. “Jugaba de delantero y siempre sumaba minutos en Reserva. En un momento lo llamé a Primera. Era muy querido por todos”, contó.

El técnico también evocó la última charla que mantuvieron: “Me dijo que se iba a Chile para reencontrarse con su familia. En el club estamos muy tristes, todos los chicos están muy golpeados”.

El hallazgo del cuerpo cierra casi un mes de intensa búsqueda y conmueve tanto a Chile como a Argentina, donde el joven era reconocido por su talento y su amor por el fútbol.

