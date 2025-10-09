Hallaron muerto en Chile a Gonzalo Carrillo, el joven futbolista desaparecido tras tirarse a un río

SU55IJKTTVFZJBXKZSFKBP2JJQ El cuerpo de Gonzalo Carrillo fue hallado en el río Bueno tras casi un mes de búsqueda.

Durante el operativo participaron múltiples organismos: Carabineros, Bomberos, GERSA, GOPE, PDI y unidades municipales, además de sobrevuelos y rastreos aéreos sobre más de 30 kilómetros del cauce. Las fuertes lluvias y el aumento del nivel del río dificultaron las tareas de rescate.

Quién era Gonzalo Carrillo

Gonzalo Carrillo había nacido en Ancud, Región de Los Lagos, pero vivía en Comodoro Rivadavia (Chubut), donde jugaba en la Reserva del Comodoro Fútbol Club, institución que integra la Liga local.

Tras la confirmación de su muerte, el club publicó un sentido comunicado: “Desde Comodoro Fútbol Club lamentamos informar el fallecimiento de Gonzalo, jugador de Reserva de la institución. Acompañamos a familiares y amigos en este difícil momento. Nuestras condolencias”.

Su entrenador, Nigel Andretta, recordó al joven como “rápido, gambeteador y con una gran actitud”. “Jugaba de delantero y siempre sumaba minutos en Reserva. En un momento lo llamé a Primera. Era muy querido por todos”, contó.

El técnico también evocó la última charla que mantuvieron: “Me dijo que se iba a Chile para reencontrarse con su familia. En el club estamos muy tristes, todos los chicos están muy golpeados”.

El hallazgo del cuerpo cierra casi un mes de intensa búsqueda y conmueve tanto a Chile como a Argentina, donde el joven era reconocido por su talento y su amor por el fútbol.