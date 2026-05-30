Rescataron a cinco hombres atrapados durante diez días en una cueva inundada: todavía buscan a dos más

Una vez fuera de la cueva, algunos de ellos se desplomaron debido al agotamiento acumulado tras más de una semana de encierro. Las imágenes de los abrazos y las lágrimas de emoción reflejaron la tensión y la incertidumbre vividas durante los días de búsqueda.

este-sabado-rescataron-a-los-otors-cuatro-hombres-que-seguian-en-la-cueva-en-laos-foto-gentileza-ventiane-P7M4R7GDFRDMNLGVLVGGEBNNOM Este sábado rescataron a los otors cuatro hombres que seguían en la cueva en Laos. (Foto: gentileza Ventiane)

Cómo quedaron atrapados en la cueva inundada

La tragedia comenzó el 20 de mayo, cuando siete aldeanos ingresaron a una cueva cercana a la ciudad de Long Chaeng en busca de oro, una actividad frecuente en esa región de Laos.

Mientras exploraban el interior, un fuerte temporal provocó inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que bloquearon la salida y los dejaron atrapados bajo tierra.

Durante varios días no hubo noticias sobre su paradero hasta que, el miércoles pasado, los equipos de rescate lograron localizar con vida a cinco de ellos. Los sobrevivientes fueron identificados como Khamla, Mued, Ee, Ing y Laen.

La carrera contra el clima para encontrar a los desaparecidos

Pese al éxito parcial del operativo, la situación continúa siendo crítica. Las autoridades confirmaron que aún quedan dos aldeanos desaparecidos dentro del sistema de cuevas.

Los equipos de rescate de Laos y Tailandia trabajan sin descanso para explorar sectores más profundos y peligrosos de la caverna. Según explicó Kengkaj Bongkawong, jefe del grupo tailandés Metta Tham Rescue Kalasin, los especialistas planean avanzar entre 20 y 25 metros más allá del lugar donde fueron hallados los sobrevivientes.

Sin embargo, esa zona permanece prácticamente inundada, lo que dificulta el acceso y aumenta los riesgos para los buzos.

los-hombres-habian-quedado-atrapados-cuando-la-cueva-se-inundo-tras-una-tormenta-foto-captura-de-video-facebookseascoutdiving-GGOCIHGGJJAEBHX7QPTRY6QVRQ Los hombres habían quedado atrapados cuando la cueva se inundó tras una tormenta. (Foto: captura de video Facebook/SeascoutDiving).

El factor que preocupa a los rescatistas

Uno de los principales desafíos es el pronóstico meteorológico. Las autoridades advirtieron que se esperan nuevas lluvias en los próximos días, lo que podría elevar nuevamente el nivel del agua dentro de la cueva.

Durante toda la operación, rescatistas locales e internacionales trabajaron bombeando agua de manera constante para reducir la inundación y permitir el acceso a los sectores donde permanecían los atrapados.

Gracias a esa tarea fue posible entregar alimentos, agua y asistencia a los sobrevivientes hasta concretar su evacuación.

Mientras continúa la búsqueda de los dos desaparecidos, el operativo sigue desplegado en la zona bajo una premisa compartida por todos los involucrados: cada minuto puede ser decisivo.