"Hasta el último segundo": el dramático planteo que Laudelina hizo desde la cárcel mediante una carta

La misiva, fechada el 15 de octubre de 2024, expresa el malestar psicológico que sufre Peña desde la desaparición de Loan y detalla su desesperación.

“Me encuentro muy mal psicológicamente. Ya no quiero vivir este calvario”, afirmó, y explicó que su salud mental no le permite afrontar una nueva declaración en el marco de la investigación.

Además, la mujer defendió su inocencia y prometió: “Gritaré mi inocencia hasta el último segundo de mi vida”, aunque reiteró que no se siente en condiciones de testificar.

"Está en peligro la vida de mi hijo y mía", concluye el texto, en la que Peña describe el constante ataque mediático y emocional que asegura sufrir.

Dura decisión de la Justicia: Laudelina, la tía de Loan, abandonará la cárcel de Ezeiza

Por otro lado, esta semana se conoció que la jueza Cristina Pozzer Penzo emitió una resolución clave que marca un nuevo giro en el proceso judicial: el traslado de Laudelina Peña desde la cárcel de Ezeiza hacia un penal en Mendoza.

La medida responde a un pedido del director general de Régimen Correccional, quien destacó la necesidad de reubicar a la interna por “razones de seguridad, riesgos y necesidades”.

El contexto que rodea a este traslado refleja la compleja situación delicada tanto a nivel judicial como penitenciario. Las tensiones internas en la cárcel de Ezeiza y los posibles riesgos que enfrenta Laudelina habrían motivado esta solicitud para procesar su reubicación en un entorno más seguro y adecuado a su situación actual.

Qué motivó el traslado de Laudelina Peña a Mendoza

En el documento firmado por la jueza Pozzer Penzo, se considera “acertada” la decisión de trasladar a Laudelina a otro establecimiento penitenciario. La magistrada subrayó la importancia de garantizar estándares de seguridad y bienestar que el centro actual no podía ofrecer, así como atender a sus necesidades de alojamiento.

La determinación recae en el perfil criminológico de la interna, sus riesgos y los desafíos que presenta su estancia en el sistema penitenciario federal.

El penal elegido para su reubicación es el Complejo Penitenciario Federal VI, ubicado en Luján de Cuyo, provincia de Mendoza. Esta institución fue seleccionada porque reúne las condiciones necesarias para ofrecer un tratamiento penitenciario acorde a su situación.

Cómo es la cárcel donde será trasladada Laudelina Peña

El Complejo Penitenciario Federal VI de Cuyo, también conocido como cárcel de Cacheuta, se encuentra sobre la Ruta Nacional Nº 7 y Ruta Provincial Nº 84, en Luján de Cuyo. Esta cárcel alberga a personas privadas de su libertad de ambos géneros, aunque con áreas estrictamente separadas para hombres y mujeres.

En una superficie de 26.000 m², el complejo cuenta con dos institutos: uno para varones y otro para mujeres, divididos a su vez en seis unidades residenciales organizadas en pabellones. Cada instituto dispone de un área médica para la atención primaria de los internos, además de unidades específicas de asistencia sanitaria.

Entre los servicios médicos disponibles, destaca que el Instituto de Mujeres incluye un consultorio ginecológico, mientras que el Instituto de Varones está equipado con equipos de rayos X. Estas facilidades buscan asegurar que se cubran las necesidades básicas de salud de las personas internas en el penal.