Héroes: albañiles evitaron un robo a las piñas

Los albañiles, que conocían a la víctima, fueron a socorrerlo. Entre gritos y golpes, la víctima logró pedir ayuda a los albañiles que estaban trabajando en la zona. César, uno de ellos, reconoció a Nicolás y se abalanzó sobre el ladrón mientras su compañero corría para ayudar. Gracias a su rápida acción, lograron ahuyentar a los delincuentes y evitar que la situación se saliera de control.

“Reconocí la voz y la cara de Nico, supe que lo estaban robando y fui a buscar a los ladrones”, contó uno de los albañiles héroes en A24. “Lo lastimaron bastante, lo patearon y le dejaron un ojo cerrado, por suerte ahora está mucho mejor”, cerró el obrero.

Embed

Los ladrones no llegaron a concretar el robo

Aunque Nicolás terminó golpeado, los ladrones no lograron llevarse nada. "Solo querían mi mochila, pero no entendía nada. Me tiraron al suelo, me aturdieron y no pude reaccionar. Por suerte, estos albañiles me salvaron", comentó la víctima.

El acto heroico de los albañiles no pasó desapercibido. Vecinos y personas del club se acercaron para agradecerles y avisaron rápidamente a la policía, que llegó al lugar poco después. Sin embargo, hasta el momento no hay novedades sobre los delincuentes.