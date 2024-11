Robo de lanchas en el Delta de Tigre: la inseguridad también llega al río

Falta de seguridad y control en el Delta

Prevenir estos robos no es tarea sencilla, ya que el motor suele quedar en la lancha cuando los vecinos se ausentan. “No es algo que puedas sacar así nomás, pero cuando dejás la lancha en el agua, no te llevás el motor”, comentó el hombre. La falta de patrullaje nocturno es otro reclamo constante: “De noche no hay controles; si esto sigue así, la situación se va a complicar”, advirtió.

La población en el Delta ha crecido significativamente en los últimos años, pero los recursos de Prefectura y Policía siguen siendo insuficientes. “El Delta se triplicó en habitantes, pero los robos son cada vez más frecuentes. Sin controles firmes, la situación se agravará”, advirtió el vecino.

Reclamo de justicia y mejores recursos

Además de exigir mayor patrullaje, los vecinos piden una fiscalía especializada en la zona, pues consideran que la actual, ubicada en Rincón de Milberg, no logra cubrir las necesidades del Delta. También solicitan lanchas rápidas y pequeñas para las fuerzas de seguridad: “Hoy tienen pocas lanchas y son lentas; el Delta es enorme y se necesita una respuesta ágil”, concluyó.