Horror en Corrientes: la terrible denuncia de abuso sexual en el baño de una escuela

La denuncia se viralizó en las últimas horas en las redes sociales ya que un grupo de padres se acercó al colegio con la intención de reunirse con las autoridades en busca de respuestas.

En ese marco hubo desmanes y debió intervenir personal de infantería y patrullas motorizadas de la Policía local para contener los disturbios que se desataron en la puerta. Los padres exigían el desplazamiento de la directora y de la maestra de la nena.

Según contó el padre de la niña a LT7, "ella fue la baño y escucha que alguien entra. Era un chico. Ella le dice que se vaya pero él le contesta "cállate". Le tapa la boca, la aprieta y le toca la cola a mi hija. El chico tenía algo en la mano". La menor regresó a su salón totalmente asustada pero la maestra no se dio cuenta.

"Vine a dialogar con las autoridades de la escuela y nos dijeron que iban a mirar las cámaras pero hasta ahora no nos informaron. Todavía no sabe quién es y quiero que se sepa para que no ocurra con otros chicos", manifestó.

Según reveló la familia, interviene en la denuncia la división policial de Delitos Complejos para aclarar cómo se sucedieron los hechos, y aguardan la entrega de material fílmico captado por cámaras de seguridad de la escuela.

image.png Efectivos policiales custodian la escuela donde se produjo el hecho. (Foto: Télam)

Qué dijo la mamá de la nena abusada

"El examen médico dice que tuvo un desgarro y que hubo abuso", aseguró a la prensa Mayra Beatriz Jara, madre de la niña que el jueves 24 de agosto, según la denuncia, fue atacada en el baño de mujeres de la Escuela 404 por un estudiante del nivel secundario.

“Mi hija tuvo que esperar hasta las 18.15 en que sale para contarme. Hasta hoy la nena decía que esto era su culpa. Ella se siente culpable por lo que pasó. Ella cuenta, no estoy inventando, es la declaración de mi hija. Cuatro horas estuvo sufriendo. Sus compañeritos dicen que ella estuvo mal, triste, decaída, llorando y la maestra no habría hecho nada al respecto”, relató la madre de la alumna a la FM Sudamericana.

“Pido que la docente y la directora sean retirados de sus cargos, porque la docente no me dio ninguna respuesta, la maestra se borró, no me habló”, precisó Jara ante la prensa.