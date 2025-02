Horror en Florencio Varela: cómo es el peligroso descampado donde asesinaron a Paloma y Josué

Embed

El área, caracterizada por su movimiento vehicular y algunos domicilios, es también un lugar donde se observan asentamientos precarios. Vecinos del lugar describen la zona como complicada y con presencia de basurales.

Además de ser un área con terrenos vacíos, una antena telefónica y el Puente de Bosques, pero también conocida por la presencia de personas en situación de calle y delincuentes.

El fiscal Hernán Bustos Rivas, titular de la UFI N°5 de Florencio Varela, confirmó en declaraciones televisivas que, base a las evidencias recolectadas hasta el momento, la causa fue caratulada como “robo y homicidio criminis causae”, lo que implica que el asesinato podría haber ocurrido en el contexto de un violento asalto. Hasta el momento no hay ningún sospechoso por el crimen.

La hipótesis hasta el momento sostiene que los adolescentes estaban en el descampado, pasando su tiempo juntos, cuando fueron atacados. Tras el doble crimen, el o los agresores les robaron una mochila, los celulares y algo de plata que llevaba la chica.

“En ese lugar donde por las noches hay personas en situación de calle. En la escena del crimen se podía notar una especie de cocinas improvisadas y algunas carpitas”, remarcaron los vecinos.

El recuerdo de los vecinos de Paloma y Josué

"La mamá de Paloma está muy triste y no quiere salir", sostuvo una vecina y maestra de la menor hallada muerta en el descampado. Además, Margarita agregó en diálogo con A24, que "era una nena muy buena, muy de su casa, tranquila. Siempre del colegio a la casa".

"Iban a las 12 al colegio y después venían. Hacían todo juntos", completó la señora.

La hipótesis de la familia de Josué

En diálogo con A24, el abogado de la familia de Josué, Carlos Dieguez, detalló que los jóvenes siempre hacían el mismo recorrido para ir al gimnasio, que estaba a diez cuadras del lugar. “Salieron caminando y nunca llegaron. Fueron abordados en el camino”, detalló.

"Hay muchas cuestiones que por lo menos para mí no me cierran. Más allá de la versión policial y judicial, está la versión de los vecinos, que son muchas veces los que saben más que la policía", dijo Carlos Diéguez.

Asimismo, afirmó: "Está la versión muy firme de que podrían haber visto algún distribuidor ahí de narcomenudeo, o sea, es decir, en el transcurso de la caminata vieron algo que no tenían que ver y los abordaron".

"Yo no creo que nadie venga después de robar a incendiar un campo para eliminar la prueba, los mata y se da la fuga. No se va a quedar en el lugar incendiando. Por eso, yo digo, a mí hasta el momento hay muchos comentarios policiales que no me cierran", añadió Diéguez.