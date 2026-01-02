Una discusión familiar en Año Nuevo derivó en un asesinato

patrullero

Durante la tarde del 1° de enero, el Ministerio Público Fiscal llevó adelante la audiencia de formulación de cargos. El fiscal jefe Gastón Ávila imputó de manera provisoria a la mujer, identificada como R.L.M., por homicidio simple, aunque no descartó que la calificación legal pueda modificarse a medida que se recopilen nuevas pruebas y testimonios.

Mientras se analizan pericias y declaraciones, se aplicaron medidas cautelares: prohibición de salir del país, obligación de presentarse semanalmente en la comisaría y fijación de domicilio por tres meses. El juez de garantías Juan Pablo Balderrama avaló la formulación de cargos y las medidas, y fijó un plazo de investigación de tres meses para esclarecer por completo las circunstancias del hecho.