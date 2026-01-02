Una discusión familiar en Año Nuevo derivó en un asesinato
El trágico episodio se registró en la madrugada del 1° de enero, tras un violento conflicto.
Una discusión familiar en Año Nuevo derivó en un asesinato en San Martín de Los Andes.
Una discusión familiar durante la madrugada de Año Nuevo en San Martín de Los Andes terminó de manera trágica: una mujer asesinó a su hermano tras asestarle una puñalada. El hecho se produjo alrededor de las 3:30 en una vivienda del barrio Chacra 32, sobre la calle Las Hortensias.
El conflicto comenzó cuando Alejandro Montesinos, de 25 años, agredió con golpes de puño a su madre y a otra persona. Ante la situación, su hermana intervino para defender a la mujer y, utilizando un cuchillo, le provocó una herida en el abdomen que resultó fatal.
El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Doctor Ramón Carrillo, pero falleció antes de recibir atención médica.
Personal de la Comisaría 43 acudió al lugar tras el llamado de emergencia, tomó declaraciones y dio inicio a las actuaciones judiciales para esclarecer lo ocurrido. Desde el primer momento, la investigación se enfocó en determinar si el hecho encuadra dentro de la legítima defensa o si existió un exceso en su ejercicio.
Durante la tarde del 1° de enero, el Ministerio Público Fiscal llevó adelante la audiencia de formulación de cargos. El fiscal jefe Gastón Ávila imputó de manera provisoria a la mujer, identificada como R.L.M., por homicidio simple, aunque no descartó que la calificación legal pueda modificarse a medida que se recopilen nuevas pruebas y testimonios.
Mientras se analizan pericias y declaraciones, se aplicaron medidas cautelares: prohibición de salir del país, obligación de presentarse semanalmente en la comisaría y fijación de domicilio por tres meses. El juez de garantías Juan Pablo Balderrama avaló la formulación de cargos y las medidas, y fijó un plazo de investigación de tres meses para esclarecer por completo las circunstancias del hecho.