Mundo
Asesinato
Estados Unidos
Magnicidio en EE.UU.

Las primeras pistas sobre el asesino de Charlie Kirk: las pruebas que reunió el FBI

Todavía sigue la cacería del FBI sobre el asesino del influencer de extrema derecha, Charlie Kirk. Los agentes federales ya reunieron una serie de pruebas y pistas con las que confían poder detenerlo en poco tiempo más.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
El FBI asegura tener en su poder el arma utilizada para asesinar a Kirk. (Foto: A24.com)

Leé también Estados Unidos: el activista conservador Charlie Kirk fue asesinado en una universidad
Charlie Kirk habla en la Utah Valley University antes del ataque (Foto: REUTERS)

Los agentes federales lograron hallarlo al revisar una zona boscosa cercana al lugar del magnicidio del influencer muy próximo al presidente Donald Trump. Toda la zona circundante está sometida a un profundo rastrillaje, pero hay otro elemento que orienta mejor la pesquisa.

La presunta imagen del asesino de Charlie Kirk

Aunque no precisaron de que se trata, el FBI dice que logró hacerse de una imagen muy apropiada para poder identificarlo. De esas imágenes, se desprende que el asesino disparó a la distancia con ese rifle y, luego, huyo por la zona boscosa por la que habría llegado. Es en ese lugar que se concentró la mayoría de los investigadores y fue así que hallaron el arma presuntamente utilizada para matar a Kirk.

De la misma manera, con un estudio preliminar de esa grabación y la descripción de algunos testigos - que miraron justo hacia esa zona al momento del disparo - se cree que el autor del magnicidio es una persona joven. Esa característica pudo haberlo ayudado en su plan.

Kirk se convirtió en uno de los "faros" del nuevo conservadurismo radical de Trump, que tiene especial impacto en la juventud norteamericana. Aparentando ser uno de ellos, pudo tener facilitado el moverse entre otros jóvenes hasta llegar al lugar elevado desde donde se cree que efectuó su disparo mortal.

Un video preciso y secreto

El FBI, en una rápida conferencia de prensa, anunció la serie de elementos como para llegar hasta el asesino. Por el momento esto es lo que hallaron, saben o suponen:

  • Un rifle de precisión en unos bosques cercanos al lugar
  • Un destornillador (que sugiere que armó el rifle al llegar a un techo)
  • Es una persona joven
  • Huyó y llegó por el mismo sitio ( el bosque cercano)
  • La precisión del impacto habla de alguien habituado a realizar esa clase de disparos, a gran distancia (¿un blanco de tiro?¿animales?)

Todos estos datos surgen por una imagen que tiene en su poder el FBI, pero que no ha dado a conocer. Solo explicó que por su contenido es una evidencia muy importante. Allí hay detalles que no se publicitan, pero que permiten - siempre según los investigadores - tener ya un perfil muy probable del asesino.

Solo contaron que es una persona presumiblemente joven, lo que le facilitó sus movimientos ante el público que solía seguir con entusiasmo a Kirk.

escena del crimen
La escena del crimen. El tirador tuvo gran precisión a 200 metros de distancia. (foto: A24.com)

Pero hay otros detalles, parcialmente conocidos. Hay unas imágenes que muestran a una persona - de nuevo, parece joven - acostada sobre un techo en posición de un francotirador. Luego del estrépito que provocó el disparo, la multitud corrió en todas direcciones buscando un lugar en donde protegerse. En ese mismo momento, sobe el mismo techo, se ve a una figura que sale corriendo. Parece el mismo que antes estaba colocado como para disparar, al menos por la ropa.

el presunto asesino de Kirk
¿Es el asesino? Un hombre parapetado como francotirador. Luego del disparo, huye por los techos. (Foto: A24.com)

Que haya tenido una enorme precisión a 200 metros, habla de que el asesino no es un improvisado que tuvo suerte. Sabía lo que hacía y tenía entrenamiento para eso. ¿Un soldado?¿Un policía? ¿Un civil que asiste a lugares de tiro?¿Un cazador en los bosques del estado de Utah? Por ahora, el FBI se guarda la respuesta.

Se habló de
Asesinato Estados Unidos Influencer FBI Donald Trump
