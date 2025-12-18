Los escalofriantes detalles del asesinato de un futbolista del Barcelona de Ecuador en plena calle

El club Barcelona SC confirmó la noticia a través de un comunicado expresando su profundo dolor y trasladó sus condolencias a la familia de Pineida, quien era una figura muy respetada en el fútbol ecuatoriano.

Extensa trayectoria en el fútbol sudamericano

Siempre se desempeñó como lateral izquierdo. Sus buenas actuaciones lo consolidaron como titular en cada equipo que integró y le permitió ascender en la importancia de los clubes que lo contrataron.

Panamá SC (categorías juveniles) — inició su formación antes de saltar al profesionalismo.

Independiente del Valle (Ecuador) — 2010 a 2015 : debutó como profesional y se consolidó como lateral versátil, jugando tanto por derecha como por izquierda.

Barcelona Sporting Club (Ecuador) — 2016 a 2021 : su primer ciclo con uno de los clubes más grandes de Ecuador, donde ganó títulos nacionales (Serie A) y llegó a semifinales de la Copa Libertadores.

Fluminense FC (Brasil) — 2022: pasó en calidad de préstamo al club brasileño, su única experiencia fuera de Ecuador, donde también logró un título regional (Campeonato Carioca). Barcelona SC (Ecuador) — 2023 – 2024: regresó al club después de su paso por Brasil y volvió a ser parte del plante

clubes del futbolista asesinado Jugó en Independiente del Valle, Barcelona y El Nacional en Ecuador. Llegó al Fluminense de Río de Janeiro y un corto paso por la selección ecuatoriana. (Foto: A24.com)

Club Deportivo El Nacional (Ecuador) — 2024 – 2025 : jugó en Quito, donde ganó la Copa Ecuador .

Barcelona SC (Ecuador) — 2025: regresó nuevamente al conjunto canario, donde seguía jugando al momento de este brutal asesinato.

En total, Pineida tuvo una carrera marcada principalmente por su larga trayectoria en Barcelona SC e Independiente del Valle, más una breve experiencia internacional en Fluminense (Brasil) y un paso intermedio en El Nacional.

También jugó, por corto tiempo, en la selección ecuatoriana y disputó partidos por las eliminatorias clasificatorias al mundial de Brasil 2014.

Todos los clubes en los que militó, se apresuraron a expresar en las redes sociales el pesar y rechazo por el asesinato.