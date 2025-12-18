Los escalofriantes detalles del asesinato de un futbolista del Barcelona de Ecuador en plena calle

Los escalofriantes detalles del asesinato de un futbolista del Barcelona en plena calle.
Para Mario Pineida era un día más. El jugador de 33 años del Barcelona de Guayaquil había salido a pasear y realizar compras. Pronto, se vería en una emboscada que habría de costarle la vida. Fue asesinado a balazos en un ataque armado por parte de sicarios que se desplazaban en motocicletas.
Tras el primer relevamiento, la Policía orienta la investigación hacia un crimen por encargo de características mafiosas o bandas organizadas. Pineida fue seguido todo el tiempo en su trayecto a un local comercial. Estaba acompañado por su pareja y su madre.
En un momento, cuando ya estaba en el exterior del local, los sicarios abrieron fuego desde sus motos contra ellos. Pineiday su pareja murieron en el lugar. Su cuerpo quedó tendido sobre la vereda, junto a una vidriera. Su madre, herida, fue trasladada a un centro de salud.
El ataque fue descrito por las autoridades como dirigido, aunque hasta ahora no se han esclarecido los motivos ni los responsables del crimen. Los atacantes huyeron rápidamente tras los disparos, mientras el cuerpo del futbolista yacía sin vida en la calle.
El club Barcelona SC confirmó la noticia a través de un comunicado expresando su profundo dolor y trasladó sus condolencias a la familia de Pineida, quien era una figura muy respetada en el fútbol ecuatoriano.
Extensa trayectoria en el fútbol sudamericano
Siempre se desempeñó como lateral izquierdo. Sus buenas actuaciones lo consolidaron como titular en cada equipo que integró y le permitió ascender en la importancia de los clubes que lo contrataron.
Panamá SC(categorías juveniles) — inició su formación antes de saltar al profesionalismo.
Independiente del Valle(Ecuador) — 2010 a 2015: debutó como profesional y se consolidó como lateral versátil, jugando tanto por derecha como por izquierda.
Barcelona Sporting Club(Ecuador) — 2016 a 2021: su primer ciclo con uno de los clubes más grandes de Ecuador, donde ganó títulos nacionales (Serie A) y llegó a semifinales de la Copa Libertadores.
Fluminense FC(Brasil) — 2022: pasó en calidad de préstamo al club brasileño, su única experiencia fuera de Ecuador, donde también logró un título regional (Campeonato Carioca). Barcelona SC(Ecuador) — 2023 – 2024: regresó al club después de su paso por Brasil y volvió a ser parte del plante
Club Deportivo El Nacional(Ecuador) — 2024 – 2025: jugó en Quito, donde ganó la Copa Ecuador.
Barcelona SC(Ecuador) — 2025: regresó nuevamente al conjunto canario, donde seguía jugando al momento de este brutal asesinato.
En total, Pineida tuvo una carrera marcada principalmente por su larga trayectoria en Barcelona SC e Independiente del Valle, más una breve experiencia internacional en Fluminense (Brasil) y un paso intermedio en El Nacional.
También jugó, por corto tiempo, en la selección ecuatoriana y disputó partidos por las eliminatorias clasificatorias al mundial de Brasil 2014.
Todos los clubes en los que militó, se apresuraron a expresar en las redes sociales el pesar y rechazo por el asesinato.