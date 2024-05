Horror: llevó a su nene de 4 años muerto al hospital y confesó "haberle pegado demasiado"

Según el sitio Obera Inside, el dictamen médico preliminar reveló que el pequeño Atriel sufría hematomas y escoriaciones, y concluyó que se trató de una "muerte violenta".

Ante la situación, el juez interviniente ordenó la extracción de muestras sanguíneas a la madre para un examen toxicológico. La progenitora, de 21 años y residente en Río Pilcomayo de Oberá, permanece detenida preventivamente mientras continúa la investigación.

En tanto, el cuerpo del niño fue trasladado a la Morgue Judicial de Posadas para llevar a cabo la autopsia correspondiente, mientras las autoridades trabajan para determinar las responsabilidades del caso.

Maltrato infantil en Misiones: el otro caso que conmociona a la provincia

Este es el segundo caso de maltrato infantil que conmociona a la provincia esta semana. Días atrás, los vecinos de Aristóbulo del Valle se vieron sorprendidos por la trágica muerte de Daniela Martínez, una nena de tan solo 13 años. Las circunstancias que rodearon este fatídico suceso son objeto de investigación, ya que, se cree, también era víctima de maltrato infantil.

El incidente ocurrió en el barrio Milagros, donde Daniela residía. Uno de los elementos clave que puso en marcha la investigación fue un desgarrador mensaje de voz que Daniela envió a su padre horas antes de su fallecimiento. En él, la menor relataba con angustia un presunto episodio de violencia a manos de su madre.

En el mensaje, que forma parte del sumario policial, Daniela expresaba: "Mami me cazó los cabellos, me arrastró por todo el piso y me duele todo, todo". Este testimonio, junto con declaraciones de vecinos que corroboran situaciones de violencia doméstica, llevó a las autoridades judiciales a ordenar la realización de una autopsia.

La intervención arrojó como resultado que la causa de muerte fue “asfixia por ahorcamiento”, sin ninguna otra lesión, ni reciente ni antigua, así como "tampoco signos compatibles con abuso sexual".

Por otro lado, de acuerdo a la prensa local, el padre de Daniela brindó declaración testimonial. Se supo que el hombre, quien está separado de la mujer ahora sospechada, fue alertado por otro de sus hijos sobre la situación y fue quien llevó a Daniela al hospital en busca de ayuda.