Horror en Río Negro: sus familiares la tenían secuestrada, logró escapar y pedir ayuda

Hace unos días recibió su documento nacional de identidad y por primera vez tiene nombre y apellido. Hace cuatro meses vivía en cautiverio, “sufriendo daños psicológicos y físicos, y hasta torturada por uno de sus familiares, para poder retenerla y privarla de su libertad”, relataron las autoridades.

“Llegó descalza escapando de sus victimarios, prácticamente sin ropa y muy descuidada, pidiendo ayuda y narrando hechos puntuales, como violencia doméstica y de género”, recordó la titular de la Comisaría de la Familia, Gabriela Campillay.

Inmediatamente la asistieron con ropa y tras varias conversaciones logró contar los horrores que vivió con su "entorno familiar". Según su testimonio se estableció que se trataría de un caso de trata de personas, por lo que se pidió la intervención del Juzgado Federal.

“Era indocumentada y pudimos determinar además que es una persona de entre 18 y 21 años, ya que ella misma ignoraba su filiación. Sólo recordaba que su cumpleaños era en una fecha patria del mes de junio, así que a partir de ahora lo podrá festejar. Desde muy chica tuvo que salir de su ámbito familiar primario”, señaló la funcionaria a Jornada.

La justicia definió que sea resguardada y tenga una identidad protegida, “para que sus victimarios no vayan a buscarla. Ya no está viviendo en esta ciudad, no sabemos en qué punto del territorio se encuentra”.

Sus captores están “identificados e imputados en el correspondiente expediente judicial”. Sin embargo hasta el momento no hay detenidos.