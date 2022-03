Horror en Santa Cruz: persiguió a su ex novia a la salida del boliche y la atropelló contra un poste

El intento de femicidio habría ocurrido alrededor de las 7 horas, cuando la víctima se dirigía a la casa de su madre a pie.

Persiguió a su ex novia a la salida de un boliche y la atropelló: ¿cómo ocurrió?

"No alcanzó a doblar la calle y vio el auto del ex que la iba siguiendo, se puso contra una palma cuando se dio cuenta de que la quería atropellar, y el ex dio la vuelta y le tiró el auto encima", contó otra hermana de la joven atropellada.

Según detalló, la víctima está internada en el Hospital Zonal de Caleta Olivia y se encuentra casi imposibilitada para hablar debido a las heridas que tiene en el rostro. La joven sufrió traumatismos de cabeza, columna, muñeca y rodilla, además de una herida en la nariz.

Por su cuenta, el agresor terminó con traumatismos leves por los golpes que recibió tras un grupo de hombres luego del choque. Su auto Chevrolet Corsa fue secuestrado por la policía luego de que le hicieran las pericias correspondientes.