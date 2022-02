Era su primer día de trabajo y terminó apuñalada: ¿cómo ocurrió?

Según detalló la víctima, una joven de 27 años, todo comenzó cuando "entró un muchacho joven bien vestido, con boina y barbijo. Primero pidió probarse remeras y luego bermudas”.

“En ese preciso momento me agarró de los pelos por detrás, me tiró al piso, me arrastró hasta el probador y allí me encerró. Luego sacó una cuchilla y comenzó a propinarme chuzazos pidiéndome dinero en efectivo", expresó.

El delincuente finalmente le robó un teléfono celular a la joven empleada, una mochila de cuero y dinero de la caja registradora. Una vez concretado el asalto huyó por avenida Aristóbulo del Valle hacia el norte. De acuerdo a los comerciantes de la zona, "la policía demoró más de 20 minutos en llegar al lugar".