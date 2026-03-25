Allanaron en San Fernando a la empresa que trasladó a Adorni a Punta del Este

La investigación en curso

De acuerdo con la investigación, el traslado habría sido abonado por la productora Imhouse, vinculada al periodista Marcelo Grandio, trabajador de la TV Pública y amigo personal de Adorni.

En ese contexto, el magistrado dispuso además levantar el secreto bancario de Grandio con el objetivo de analizar movimientos financieros y detectar eventuales contrataciones con el Estado que pudieran tener relación con el caso.

El análisis del viaje de regreso

La causa busca establecer si el pago del vuelo podría configurar una dádiva o un posible enriquecimiento ilícito. Uno de los puntos bajo análisis es la factura del viaje de regreso desde Uruguay. En un primer momento se indicó que había sido abonada por un intermediario, pero luego esa versión fue descartada y volvió a señalarse a la productora como responsable del pago.

INFORMACIÓN EXCLUSIVA: LA FACTURA "TRUCHA" QUE COMPLICA A ADORNI INFORMACIÓN EXCLUSIVA: LA FACTURA "TRUCHA" QUE COMPLICA A ADORNI

Los investigadores intentan determinar también si existieron otros viajes financiados por terceros y si el funcionario pudo haber recibido beneficios indebidos.

Tras conocerse el operativo, Adorni sostuvo que el traslado fue abonado con recursos propios y evitó brindar detalles al señalar que hay una causa judicial en trámite. “No tengo nada que esconder. Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno y estamos poniendo toda la información a disposición de la Justicia”, afirmó.